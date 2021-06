Daugavpils dzimšanas dienā: fotoorientēšanās spēli, akciju, Krāmu tirdziņu

Jaunumi Sabiedrība | 14. jūnijs 2021 | 20:15

Suminot Daugavpili 746. dzimšanas dienā, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra pilsētas viesiem un iedzīvotājiem piedāvās īpašas svētku aktivitātes – fotoorientēšanās spēli “Daugavpilij 746”, akciju “Nosūti sveicienu savam tuviniekam no Daugavpils” un Krāmu tirdziņu Daugavpils cietoksnī.

Pie tam, no 18. līdz 20. jūnijam Vienības laukumā darbosies Daugavpils Tūrisma informācijas centra (TIC) info telts, kur varēs saņemt tūrisma informāciju un iegādāties suvenīrus.

Fotoorientēšanās spēle “Daugavpilij 746” norisināsies no 14. jūnija līdz 31. jūlijam. Šogad pilsētas svētku tematika veltīta transportam, tāpēc fotoorientēšanās spēle sniegs izzinošu ieskatu par satiksmi un transportu Daugavpilī. Fotoorientēšanās spēle ļaus aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā un pilnveidot savas zināšanas par Daugavpili. Lai piedalītos spēlē ir nepieciešama uzdevumu lapa un karte, kuru var lejupielādēt digitāli no Daugavpils TIC mājaslapas - https://ej.uz/daugavpilij_746. Uzdevumu lapas var saņemt arī Daugavpils TIC, Rīgas ielā 22A. Uzdevumu lapā ir 15 dažādi objektu fragmenti, bez paskaidrojumiem, kur tie ir uzņemti. Tie ir sienu zīmējumi vai elementi, ēku daļas vai kādas citas interesantas detaļas, kas saistītas ar transportu un satiksmi Daugavpilī. Spēles dalībniekiem uzdevums ir saprast, kur katrs fotoattēla fragments tapis, jāatrod konkrētā vieta un jāatzīmē tā kartē.

No 18. līdz 20. jūnijam Daugavpils TIC rīkos akciju “Nosūti sveicienu savam tuviniekam no Daugavpils”. Trīs dienu laikā ikvienam interesentam būs iespēja nosūtīt pastkarti ar sveicienu no Daugavpils. Lai īstenotu šo akciju, Daugavpils TIC ir izveidojis īpašu pastkarti, kas veltīta Daugavpils 746. dzimšanas dienai. Tajā ir atainoti skaistākie pilsētas skati un simboli, un tā tiks pārdota par īpašu cenu – 0,20 EUR. Akcijas laikā ikviens interesents varēs uzrakstīt sveicienu savam draugam vai mīļajam cilvēkam uz pastkartes, pielīmēt uz tās pastmarku un turpat nosūtīt adresātam. Vēstuļu pastkaste būs pieejama Daugavpils TIC un informācijas teltī, kas darbosies Vienības laukumā. Akcijas laikā tiks piedāvātas bezmaksas pastmarkas, bet to skaits būs ierobežots.

Daugavpils TIC telts Vienības laukumā darbosies 18. jūnijā (no plkst. 14.00 līdz 20.00), 19. jūnijā (no plkst. 14.00 līdz 20.00) un 20. jūnijā (no plkst. 12.00 līdz 18.00). Tajā varēs iegūt informāciju par pilsētas svētku norisi, saņemt bukletus un tūrisma informatīvos materiālus par tūrisma piedāvājumu Daugavpilī un Daugavpils novadā, kā arī iegādāties dažādus suvenīrus ar pilsētas simboliku un īpašus Daugavpils saldumus – vafeles, rausi un šokolādes. Tiks piedāvāta iespēja iegādāties jaunus suvenīrus – dažādus Daugavpils pilsētas karodziņus (karodziņi automašīnai, karodziņi novietošanai uz galda, rokas karodziņi), kā arī Latvijā vienīgās “kraft” šokolādes “Daugavpils”, kuras izgatavo Daugavpils uzņēmums “Sweeco”. Šokolāde “Daugavpils” ir uzņēmuma “Sweeco” un Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras kopīgs projekts, kas veltīts Daugavpils pilsētas dzimšanas dienai. 19. jūnijā Daugavpils TIC info teltī Vienības laukumā notiks uzņēmuma “Sweeco” piedāvājuma prezentācija.

19. jūnijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 20.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra rīkos Krāmu tirdziņu. Piedāvājumā būs dažādas senatnīgas un mūsdienīgas mājas lietas, trauki, porcelāna un stikla figūriņas, dažādas nozīmītes, grāmatas, vinila plates, aksesuāri, rotaļlietas bērniem, mākslinieku darinājumi, mūsdienu dizaina preces un citas interesantas lietas. Tirdziņš notiks Daugavpils cietoksnī pie Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra.

