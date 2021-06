Izstāde “Ļikteņstāsti: pāri gadu tālēm”

Jaunumi Sabiedrība | 13. jūnijs 2021 | 17:11

Atceroties 1941. gada 14. jūnija traģisko notikumu 80. gadadienu, kad pēc Padomju Savienības vadības rīkojuma no Latvijas deportēja vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs sarīkoja piemiņas izstādi “Ļikteņstāsti: pāri gadu tālēm”.

No Daugavpils tika izsūtīti 672 cilvēki – 257 ģimenes ar 187 bērniem vecumā no dažiem mēnešiem līdz 16 gadiem. Deportēto vidū bija ne vien latvieši, bet arī ebreji, krievi, vācieši, poļi. Pat formāli netika meklēti nekādi vainas pierādījumi – izsūtīšanas un arestēšanas pamats bija personas nodarbošanās, sociālais stāvoklis, piederība pie noteiktām politiskām un sabiedriskām organizācijām, turklāt deportācija skāra ne tikai konkrēto personu, bet arī tās ģimenes locekļus. Ģimenes galvam stacijā, kur pulcināja deportācijai pakļautos, paziņoja par arestu un viņu varmācīgi atšķīra no ģimenes, soda izciešanai izsūtot uz Gulaga nometnēm. Ārkārtīgi smagā darba un dzīves apstākļu, niecīgo pārtikas devu un slimību dēļ nometnēs mira vairāk nekā 3400 ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju.

Izsūtījumu upuri ir pārcietuši citiem neiedomājamu un nesaprotamu attieksmi – bez tiesas notiesāti, izturējuši badu, aukstumu, pazemojumus, slimības, necilvēcīgu darbu un bailes. Vēsturiskās atmiņu liecības par to gadu šaušalīgajiem notikumiem saglabāja un nākamajām paaudzēm tālāk nodeva tie, kas izsūtījumu pārdzīvoja un atgriezās dzimtenē 1950. gadu vidū.

Izstādē “Ļikteņstāsti: pāri gadu tālēm” vienotā traģiskā liktenī savīti dažādu Daugavpils ģimeņu stāsti. Izstāde veidota no DNMM muzeja krājuma priekšmetiem, sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju. Izstādes lielāko eksponātu daļu veido 11. Dobeles kājnieku pulka kapteiņa Gustava Pļavenieka un viņa sievas Vilmas personīgas mantas no dzīvokļa Daugavpils cietoksnī, toreiz Bauskas ielā 12-2, no kurienes ģimene tika deportēta 14. jūnijā. Šos vērtīgus eksponātus muzejam dāvināja ģimenes radi. No Latvijas Okupācijas muzeja tika deponēti priekšmeti, kurus lietojusi Vilma Pļaveniece nometinājuma laikā Krasnojarskas novada Rešotu stacijā Himļeshozā 1941.-1958. gadā.

Tāpat izstāde iepazīstina ar Daugavpils kara apriņķa priekšnieka (1920-1935) pulkveža Mārča Kamola ģimenes traģisko stāstu caur dokumentiem un fotogrāfijām, ko dāvinājusi muzejam viņa mazmeita Jāna Aivare. Caur fotogrāfijām var ielūkoties arī Lāčplēša kara ordeņa kavaliera pulkveža Vilhelma Kaminska ģimenes stāstā: pulkvedis tika apcietināts un mira Austrumurālu soda nometnēs, deportētas tika gan viņa sieva Sofija, gan meitas Nadežda un Vera ar savu ģimeni – vīru Kārli Beni un meitu Dagmāru uz Krasnojarskas novada Ačinskas rajonu. Ģimenes vēsturiskās liecības muzejam nodeva Vilhelma Kaminska mazmeita Dagmāra Jegorova.

Izstādē “Ļikteņstāsti: pāri gadu tālēm” būs apskatāma muzejā no 14. jūnija līdz 30. novembrim.

