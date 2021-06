Latvijā notiek pašvaldību vēlēšanas

Jaunumi Latvija | 5. jūnijs 2021 | 14:30

Latvijā sestdien, 5.jūnijā, notiek pašvaldību vēlēšanas, kas pirmo reizi norisinās jaunajās robežās, ieviešot novadu reformu - sešās valstspilsētās un 34 novados.

Satversmes tiesas sprieduma dēļ Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā vēlēšanas notiks 11. septembrī, nevis 5.jūnijā. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiek, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn un turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Iepriekšējā balsošanā šonedēļ nobalsoja 12,31% balsstiesīgo.

Līdz ar jauno administratīvo dalījumu vairāk nekā uz pusi (56%) ir samazinājies deputātu skaits, ko ievēlēs domēs. Pēc CVK sniegtās informācijas, pagājušajās vēlēšanās 2017. gadā 118 administratīvo teritoriju domēs, izņemot Rīgu, kopumā tika ievēlēti 1554 deputāti. Šoreiz ievēlēs 664 deputātus, bet vēl vismaz 30 domnieki būs jāievēlē rudenī Rēzeknes un Varakļānu novadā.

Uz vienu domes deputāta vietu šogad pretendē 8 deputātu kandidāti, 2017. gada vēlēšanās tie bija 5 deputātu kandidāti uz vienu deputāta vietu. 2017. gada pašvaldību vēlēšanām tika reģistrēti 599 deputātu kandidātu saraksti un 8945 deputātu kandidāti. Šoreiz vēlēšanām reģistrēti 324 saraksti un uz vietu domē pretendēja 5599 kandidāti, no tiem seši saraksti startēja Rēzeknes novadā, kur vēlēšanas pārceltas.

Kas jāzina vēlētājiem?

Vēlēšanu iecirkņi strādās no plkst.7 līdz 20. Balsojot jāuzrāda pilsoņa pase vai personas apliecība jeb e-ID karte.

Balsot var doties jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala (novads vai valstspilsēta) robežās. atrodami CVK mājaslapā. Ādažu novadā un Jēkabpils novadā vēlētājiem būs iespēja balsot savā automašīnā ārtelpas balsošanas vietā.

Savu vēlēšanu apgabalu var noskaidrot pa tālruni 67049999 vai internetā. Ja cilvēks ir slims, arī Covid-19 pašizolācijas vai karantīnas gadījumā, līdz 5.jūnija plkst.12 var pieteikt balsošanu mājās.

Vēlēšanās var piedalīties tikai vienā vēlēšanu apgabalā: kurā deklarēta dzīves vieta vai reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlēšanu iecirknī vēlētājiem jāievēro 2 metru distance, jādezinficē rokas, mute un deguns jāaizsedz ar masku. Ieteicams līdzi ņemt savu pildspalvu. Masku un pildspalvu varēs saņemt arī vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirknī bez maskas drīkst būt cilvēki ar acīmredzamiem kustību traucējumiem, cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem, vēlētāju bērni līdz 7 gadu vecumam.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa stāstīja, ka šajās vēlēšanās arī iecirkņu komisijas būs noteikušas, kāds ir maksimālais balsotāju skaits, kas vienlaikus drīkst uzturēties telpā. Ja tomēr nākas uzgaidīt, tad vēlams rindu veidot ārā, svaigā gaisā.

Par vēlētāju gribas prettiesisku ietekmēšanu, tajā skaitā balsu pirkšanu, kā arī apzināti nepareizu balsu skaitīšanu jāziņo atbildīgajiem dienestiem.

Izvēles izdarīšanai LSM.lv iesaka noskatīties LTV debates ar novada domes deputāta amata kandidātiem, kā arī izmantot "Novadu šķirotavu", lai noskaidrotu, ar kuru politisko spēku domas par aktuāliem risināmiem jautājumiem sakrīt visvairāk.

LSM.lv pašvaldību vēlēšanu sadaļā, izvēloties savu novadu, iespējams arī izpētīt politisko partiju kandidātu vizītkartes un atbildes un nozīmīgiem jautājumiem.

Ko no vēlēšanām sagaida iedzīvotāji

Latvijas Televīzijas "Tautas panorāma", tiekoties ar iedzīvotājiem visos novados, atklāja, ka rūpes joprojām cilvēkiem ir par ceļu un ielu stāvokli, kā arī - darba vietu trūkumu.

Tomēr daudzos novados ir liels satraukums par dzīvi pēc novadu reformas. Mazākās administratīvās teritorijas, kas tiks iekļautas lielākā novadā, bažījas, ka kļūs par perifēriju, kas nevienu neinteresē. Eksperti uzsver, ka tieši dalība vēlēšanās ir arī iespēja savam tagadējam novadam nekļūt par apvienotās pašvaldības nomali.

Ir arī tādi novadi, kuri nevēlas apvienoties ar citiem, daļa to pamato ar savu unikālo kultūrvēsturisko vērtību. Piemēram, vairākas pašvaldības vēlējās apvienoties savā Sēlijas novadā. Lai risinātu šo jautājumu, joprojām Saeimā ceļu turpina Latviešu vēsturisko zemju likums, kura mērķis ir uzturēt un stiprināt dažādas lokālās kultūras vērtības vēsturiskajās zemēs un prasīt arī praktisku atbalstu to izpētei.

Vairākas pašvaldības vērsās Satversmes tiesā, kur ierosinātas vairāk nekā 10 lietas saistībā ar novadu reformu. Pirmajā no tām tiesa pasludinājusi spriedumu, secinot, ka Skultes pagasta atdalīšana no Limbažu novada, pievienojot to Saulkrastu novadam, neatbilst Satversmei. Arī Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novada atzina par neatbilstošu valsts pamatlikumam, tāpēc abos vēlēšanas nenotiks 5.jūnijā, bet rudenī. Varakļānu novads pagaidām paliks kā atsevišķa pašvaldība.

