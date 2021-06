Pie Daugavpils mikrorajonu iedzīvotājiem dodas īpašas grāmatu kopas

Jaunumi Kultūra | 3. jūnijs 2021 | 20:13

No 1. jūnija Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs lasītājiem būs pieejamas divas tematiskas grāmatu kopas no Latgales Centrālās bibliotēkas krājuma – “Rokdarbu vācelīte” un “Negaidi pārmaiņas – radi tās!”.

Latgales Centrālā bibliotēka turpina 2014. gadā aizsākto tradīciju un piedāvā mikrorajonu bibliotēku lietotājiem saturiski bagātus un vērtīgus nozaru literatūras izdevumus latviešu un krievu valodā. Šoreiz katra grāmatu kopa bibliotēkā būs pieejama trīs mēnešus.

Grāmatu kopā “Rokdarbu vācelīte” iekļauti 20 izdevumi par dažādiem rokdarbu veidiem un praktiskiem darbiem. Grāmatās var smelties idejas radošiem darbiņiem arī kopā ar bērniem. Atliksim datorus un viedierīces malā, ļausimies radošai atpūtai!

Grāmatu kopa “Rokdarbu vācelīte” būs pieejama:

• no 01.06.2021. līdz 31.08.2021. – Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58);

• no 01.09.2021. līdz 30.11.2021. – Gaismas bibliotēkā (Gaismas ielā 9);

• no 01.12.2021. līdz 28.02.2022. – Jaunbūves bibliotēkā (18. novembra ielā 161);

• no 01.03.2022. līdz 31.05.2022. – Pārdaugavas bibliotēkā (Komunālajā ielā 2);

• no 01.06.2022. līdz 31.08.2022. – Ceriņu bibliotēkā (Lauska ielā 16);

• no 01.09.2022. līdz 30.11.2022. – Piekrastes ielā (Aveņu ielā 40).

Turpretī grāmatu kopā “Negaidi pārmaiņas – radi tās!” ir iekļauti 20 jaunākie izdevumi par aktuālām tēmām psiholoģijā, cilvēku savstarpējām attiecībām, kā arī veselību un veselīgu dzīvesveidu. Lasītāji šeit atradīs atbildes uz dažādiem jautājumiem – kā atrast dvēseles radinieku, kur rast spēku cīņai ar stresu, kā arī pārliecināsies par to, ka tikai ar drosmīgu rīcību var mainīt savu dzīvi!

Grāmatu kopa “Negaidi pārmaiņas – radi tās” būs pieejama:

• no 01.06.2021. līdz 31.08.2021. – Piekrastes bibliotēkā (Aveņu ielā 40);

• no 01.09.2021. līdz 30.11.2021. – Ceriņu bibliotēkā (Lauska ielā 16);

• no 01.12.2021. līdz 28.02.2022. – Pārdaugavas bibliotēkā (Komunālajā ielā 2);

• no 01.03.2022. līdz 31.05.2022. – Jaunbūves bibliotēkā (18. novembra ielā 161);

• no 01.06.2022. līdz 31.08.2022. – Gaismas bibliotēkā (Gaismas ielā 9);

• no 01.09.2022. līdz 30.11.2022. – Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58).

Lasiet, uzziniet, vērtējiet un dalieties ar savām domām par izlasīto!



LCB