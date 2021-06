Brauciena laikā ar plostu vai liellaivu apbrīno Daugavas upes skaistumu

Jaunumi Sabiedrība | 3. jūnijs 2021 | 20:06

Līdz ar vasaras atnākšanu, no 1. jūnija līdz oktobrim, laivu noma “Beibuki” piedāvā doties izbraucienā pa Daugavu ar motorizētu plostu “Sola” un liellaivu “Dina”. Daugava ir īstā vieta, kur baudīt Latvijas dabas skaistās un daudzveidīgās ainavas. Savukārt, izbrauciens pa Daugavu ir lielisks veids iepazīt pilsētu no cita skatu punkta, kā arī lieliska ideja romantiskam vakaram divatā vai brīvdienu piedzīvojumam ģimenes lokā.

Ar plostu “Sola” un liellaivu “Dina” ir iespēja pavizināties ikvienam interesentam atbilstoši ūdens transporta kursēšanas grafikam: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 16.00 līdz 20.00, sestdienās un svētdienās no plkst. 12.00 līdz 20.00. Pieteikt braucienu var arī citos laikos, iepriekš sazinoties pa tālr.: +371 26920349, +371 26833538 un +371 29493121. Stipra vēja, vai nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā pakalpojums nav pieejams.

Brauciena laikā pasažieriem ir iespēja aplūkot Vienības tiltu, Bruģa ielas promenādi, Daugavpils cietoksni, aizsargdambi, pilsētas mikrorajonus un vērot skaistos dabas skatus. Brauciena starta vieta ir piestātne “Centrs ” (Daugavas krastā zem arkas pie dambja pretī Rīgas ielas sākumam).

Tiek piedāvāti dažāda ilguma braucieni – 30 min. vai 1h brauciens. Maksa par 1h braucienu ir 5 EUR (pieaugušajiem) un 3 EUR (bērniem). 30 min. brauciens maksā 3 EUR (pieaugušajiem) un 2 EUR (bērniem). Liellaiva “Dina” un plosts “Sola” vienlaicīgi var uzņemt 15 pasažierus un tas sagādās prieku gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Brauciena laiks un maršruts var būt pielāgots pasūtītāju vēlmēm. Tālruņi saziņai un papildu informācijai: +371 26920349, +371 26833538 un +371 29493121.



