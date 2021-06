Pēc ST sprieduma CVK aptur plānotās vēlēšanas Rēzeknes un Madonas novadā

Jaunumi Politika | 29. maijs 2021 | 22:21

Reaģējot uz Satversmes tiesas (ST) šodienas spriedumu, kas atceļ Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien nolēma apturēt 5.jūnijā paredzētās pašvaldību vēlēšanas Rēzeknes novadā un Madonas novadā.

Saeimā tikai pirmdien skatīs likuma grozījumus, kas noteiks pašreizējā Varakļānu novadā ietilpstošo administratīvo teritoriju pievienošanu Madonas novadam, bet pašvaldību vēlēšanās iepriekšējā balsošana sāksies pirmdien, tādēļ svarīgi nodrošināt vēlētājiem skaidrību par to, vai balsošana šajā vēlēšanu apgabalā notiks un viņu nodotās balsis būs derīgas. CVK ieskatā nav pieļaujama situācija, ka vēlētāji dotos balsot un pēc tam tiktu paziņots lēmums, kas nozīmētu šo balsojumu anulēšanu.

Vēlēšanas šajos apgabalos ir jāatceļ, jo Satversmes tiesas spriedums maina līdzšinējā vēlēšanu apgabala robežas, un attiecīgi mainās arī vēlētāju kopums, kuriem ir tiesības vēlēt attiecīgās pašvaldības domi un kandidēt attiecīgajā vēlēšanu apgabalā.

CVK ir uzdevusi Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijai un Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai apturēt pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanas darbus un nekavējoties pie vēlēšanu iecirkņiem izvietot informāciju par to, ka attiecīgās pašvaldības domes vēlēšanas 2021. gada 5. jūnijā nenotiek. Tāpat informācija jāpublicē arī domju mājaslapās.

Šajos vēlēšanu apgabalos vēlēšanas būs jāizsludina no jauna, tādējādi no jauna notiks kandidātu sarakstu iesniegšana, vēlēšanu apgabala maiņa un citi vēlēšanu norises procesi. Līdz ar to 5. jūnija vēlēšanu zīmes šajos vēlēšanu apgabalos un arī saņemtās pasta balsošanas aploksnes neatvērtas pašvaldību vēlēšanu komisijām būs jāiznīcina, sastādot par to aktu.

Jau ziņots, ka Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija šodien pēc ST sprieduma nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā likumprojektus par pašvaldību vēlēšanu Madonas un Rēzeknes novadā pārcelšanu uz 11.septembri un Varakļānu pievienošanu Madonas novadam.

Paredzēts lūgt šos likumprojektus pieņemt Saeimā pirmdien, 31.maijā.

Kā ziņots, ST vienā no lietām par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, atzina Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam par neatbilstošu Satversmei.

ST secināja, ka likumdevējs nav ievērojis reformas mērķi un kritērijus, jo iekļāvis Varakļānu novadu jaunveidojamā Rēzeknes novadā, kurā nav valsts attīstības plānošanas dokumentos noteikta reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centra. Savukārt Administratīvo teritoriju likuma pārejas noteikumos paredzēts Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas sadarbības pienākums vienīgi atsevišķās jomās.

