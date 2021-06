29.maijā būs tirdziņš Rīgas ielā un krāmu tirgus Cietoksnī

Jaunumi Sabiedrība | 28. maijs 2021 | 18:26

29. maijā, pēc vairāk nekā pusgadu ilga pārtraukuma, Daugavpilī atkal notiks tirdziņš Rīgas ielā un krāmu tirgus Cietoksnī. Abi tiks organizēti, ievērojot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Rīgas ielas tirdziņi pastāvēšanas laikā iemantojuši lielu popularitāti gan pircēju, gan tirgotāju vidū, dažreiz pulcējot pāri 100 komersantiem ne tikai no dažādām Latvijas malām, bet arī no kaimiņvalstīm. Oktobra pasākumā, kas epidemioloģiskās situācijas dēļ bija atcelts, arī plānoja piedalīties vairāki desmiti tirgotāju. Daļa no viņiem to varēs darīt tagad.

Maija tirdziņš, kas norisināsies no plkst.10.00 līdz 16.00, objektīvu iemeslu dēļ nebūs tik plašs kā iepriekš: tajā darbosies tikai pašmāju komersanti, tirdzniecības vietas būs izvietotas atbilstoši regulējošiem normatīvajiem aktiem. Rīgas iela ir pietiekoši gara, lai izvietotu tajā trīs zonas ne vairāk par 20 tirgotājiem katrā. Attālums starp teltīm būs 3 metri, bet starp tirgotāju grupām – vismaz 9 metri. Taču piedāvātās produkcijas sortiments būs gana plašs un daudzveidīgs: varēs iegādāties lauksaimniecības preces, stādus, amatnieku izstrādājumus, segas, spilvenus, drēbes, galantērijas preces, maizes un gaļas produkciju, tējas, vīnus, sierus, austrumu saldumus un daudzus citus gardumus un saimniecībā noderīgas lietas.

Savukārt vēstures un neparastu sadzīves priekšmetu cienītāji varēs doties uz Cietoksni, kur no plkst.10.00 līdz 14.00 darbosies krāmu tirgus. Norises vieta palika nemainīga: placī pie Baltā zirga. Arī šeit viss tiks organizēts atbilstoši epidemioloģiskajam regulējumam: produkciju varēs piedāvāt 20 tirgotāji, kas atradīsies vairāku metru attālumā viens no otra.

Visiem tirgotājiem un apmeklētājiem Rīgas ielas tirdziņā un krāmu tirgū stingri jāievēro distance un jāvalkā sejas maskas. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas pulcēšanās, apmeklēt tirdzniecības vietas aicina tos, kas apzinīgi vēlas kaut ko iegādāties, nevis tikai pakavēt laiku. Cilvēku plūsmu un noteikumu ievērošanu kontrolēs Pašvaldības policija.

