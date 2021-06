Izaicinājumu spēle bērniem un jauniešiem “Cartoons have no age!”

Jaunumi Kultūra | 27. maijs 2021 | 21:46

Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs aicina iesaistīties izaicinājumu spēlē “Cartoons have no age!” (latv.- Multfilmām nav vecuma!), kas tiek veltīta Volta Disneja 120. jubilejas gadam. Pirmie 30 čaklākie spēlētāji saņems pārsteiguma balviņas. Spēle norisināsies no 1. līdz 30. jūnijam.

Aicinām spēlētājus lietderīgi pavadīt vasaras laiku, veicot dažādus uzdevumus un izaicinājumus, kas saistīti ar amerikāņu kino producenta un animatora Volta Disneja daiļradi. Spēles laikā dalībniekiem būs iespēja radoši darboties un atsvaidzināt savas zināšanas par Disneja multiplikācijas filmām.

Lai uzsāktu spēli, viedtālrunī jālejupielādē lietotne “Badge Wallet” (latv. – Nozīmīšu maciņš) un jāreģistrējas dalībai. Par veiksmīgu reģistrāciju spēlētājs saņem pirmo nozīmīti. Kopumā spēlē ir iespēja sakrāt 11 nozīmītes. Pie katra uzdevuma norādīti noteikumi – kas jādara un kā jāiesniedz pierādījums par paveiktu uzdevumu. Ja uzdevums izpildīts pareizi, spēles organizatori to apstiprina un piešķir nozīmīti.

Konkursu atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.



D-fakti.lv