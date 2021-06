Pilsēta. Daugavpils: Grafikas kolekcijas izstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā

Jaunumi Kultūra | 27. maijs 2021 | 11:47

No 1. jūnija Latgales Centrālajā bibliotēkā apskatāma Daugavpils Marka Rotko mākslas centra grafikas darbu kolekcijas izstāde “Pilsēta. Daugavpils”.

Daugavpils Marka Rotko māksla centra grafikas kolekciju veido vairāk nekā pieci simti mākslas darbu dažādās grafikas tehnikās, ko radījuši mākslinieki no trīsdesmit valstīm. Tie ir gan darbi, kurus mākslas centram novēlējuši nozīmīgu starptautisku izstāžu dalībnieki, gan vērtīgi iepirkumi no Latvijas māksliniekiem, gan Rotko centra lepnums – darbi no Starptautiskā Latgales grafikas simpozija, kas Daugavpilī notiek nu jau desmit gadus.

Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs ir veidojies kā noturīga tradīcija grafikas medija māksliniekiem. Tā ir tikšanās Daugavpilī, Marka Rotko dzimtajā pilsētā, un plašāk – Latgales kultūras telpā, kas raisa radošus dialogus un veicina māksliniecisko jaunradi starp Latvijas un ārvalstu grafiķiem. Simpozijā tiek risinātas dažādas tēmas, tiek veidoti stāsti par iespējamo un reflektēts par pastāvošo, mākslinieki nododas pašizziņai un vispārīgā pētniecībai, bet nemainīga paliek norises vieta – Daugavpils – ar savu cietoksni, ainaviskajiem Daugavas skatiem, īpatnējo krāsu paleti un daudzslāņaino vēsturi.

Izstāde “Pilsēta. Daugavpils” ir neliels ieskats mākslinieku interpretācijā par Daugavpili. Tajā skatāms piecu grafikas simpoziju veikums, kurā dominē individuālais pilsētas redzējums. Radošās ieceres un mākslinieciskie rokraksti vēsta par būtiskāko pilsētvidē – tās arhitektūrā, ielu un ikdienas ritmos, cietokšņa formās un uzvedības normās. Visi mākslas darbi ir tapuši Daugavpilī un ir nesaraujami saistīti ar šo pilsētu.

Izstāde apskatāma Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, no 1. jūnija līdz 31. jūlijam.

Izstādē piedalās: Rasma Kazia, Nele Zirnīte, Aivars Bulis, Lāsma Pujāte, Mārīte Kluša, Justīne Lūce (Latvija), Kalli Kalde (Igaunija), Jirgens Hēričs (Vācija), Irēna Lavruško (Ukraina), Elizabete Rouza (ASV).

Publicitātes foto: Mārīte Kluša (Latvija), INSPIRĀCIJA II, linogriezums, tuša, 2012, 59,2 cm × 39,4 cm

