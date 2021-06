«Jaunie arhitekti – Latvijai» - RTU arhitektu izstāde Daugavpils Domē

Jaunumi Kultūra | 27. maijs 2021 | 11:41

No 5. maija Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā «Saules skola» bija skatāma Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (RTU) izveidotā ceļojošā izstāde «Jaunie arhitekti – Latvijai». Tajā prezentēti 15 RTU absolventu diplomdarbi no 2015. līdz 2020. gadam, un daži no tiem ir tieši saistīti ar Latgales reģionu, tostarp arī Daugavpils lidostas projektu. Šī izstāde no 26. maija ir aplūkojama Daugavpils Domes foajē, 1. stāvā.

Jāņem vērā, ka izstādi apmeklēt var ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus.

Izstādē ir piemēri, kas attiecas uz objektu attīstību Aglonā, Balvos, Preiļos, Līvānos un Daugavpilī. Izstādē var iepazīties ar arhitekta Kristapa Vestmaņa vīziju par iespēju izveidot lidostu Daugavpilī. Saskaņā ar autora redzējumu, gaisa mezgls varētu kļūt gan par pasažieru, gan par kravas gaisa satiksmes centru, kā arī par Lociku īpašu simbolu. Savā projektā arhitekts uzskata par svarīgu izveidot arī mazās aviācijas skolu.

Par savu pirmo pieturu jauno arhitektu izstāde izvelējās tieši Daugavpili, pēc tam tā dosies uz Cēsīm, Dobeli, Liepāju un Ventspili.

