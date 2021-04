Vairāki Daugavpils mūziķi kļuva par M.Rotko veltītā konkursa laureātiem

Jaunumi Kultūra | 1. aprīlis 2021 | 12:17

Šī gada 26.-27. martā Daugavpilī norisinājās 1. Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss. Tajā piedalījās vairāk nekā 360 bērni un jaunieši no daudzām pasaules valstīm. Daugavpils bija pārstāvēta godam: mūsu jaunie un talantīgie mūziķi guva uzvaru vairākās kategorijās.

Neraugoties uz to, ka Daugavpilī dzimušajam pasaulslavenajam amerikāņu māksliniekam, abstraktā ekspresionisma un krāsu laukumu glezniecības pamatlicējam Markam Rotko veltītais konkurss tika rīkots pirmoreiz, tā ģeogrāfija izrādījās patiešām plaša: darbus žūrijas vērtējumam iesniedza konkursanti no Vācijas, Kanādas, Izraēlas, Somijas, Portugāles, Polijas, Indijas un vairākām citām valstīm. Piedalīties konkursā varēja bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem. Viņu muzikālo sniegumu četrās kategorijās (stīgu instrumenti, pūšamie un sitamie instrumenti, klavierspēle un akordeona spēle) vērtēja desmit žūrijas locekļi no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas un Kanādas.

Sīvā konkurencē pianistu grupā uzvaru guva daugavpilieši Alberts Olafs Ustinskovs un Anna Šatreviča. Savukārt Arkadijs Gorbunovs kļuva par konkursa laureātu akordeona spēles kategorijā. Labākie konkursa dalībnieki saņēma diplomus un piemiņas balvas. Bija paredzētas arī vairākas īpašās balvas, divas no tām ieguva Daugavpils mūziķi Pāvels Vasiļkovs un Jegors Košlačs. Viņi atzina, ka videoierakstu formāts, kurā pašlaik tiek rīkoti konkursi, joprojām ir visai neierasts, taču galvenais ir mīlestība pret mūziku, kas palīdz pārvarēt visus šķēršļus.

Labākos konkursantu priekšnesumus var apskatīties Youtube kanālā “Latvian Contests”. Daļa jau ir publicēta, bet tuvākajā laikā videogalerija tiks papildināta. Turpat pieejami arī citu Daugavpilī rīkoto muzikālo konkursu ieraksti.

