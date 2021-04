Tuvākās dienas būs vēsas un snigs; Lieldienās temperatūra paaugstināsies

2. aprīlis 2021 09:44

Tuvojas svētki. Tuvojas Lieldienas. Šogad Lieldienas ir iekritušas 4. un 5. aprīlī. Lieldienas ir ļoti seni pagāniskie gadskārtu svētki, kurus visā Eiropā svinēja vel pirms kristietības laikmeta. Tie ir pavasara svētki, kad visa dzīvā daba mostas no ziemas miera. Lieldienas ir auglības un dzīvības svētki. Lieldienas ir svētki par godu ģermāņu Dievietei Ostarai. Ostara ir pavasara un rītausmas Dieviete. Tieši Lieldienās Dievietes Ostaras spēks sasniedz savu pilnību. Ticīgie Lieldienās dzīro par godu Dievietei Ostarai. Par to viņa ticīgos atalgo ar bagātību un veiksmi. Leģenda vēsta, ka Dieviete Ostara trusi kā labo gariņu sūta pie cilvēkiem, lai noskaidrotu, kas notiek cilvēku mājās. Par to viņa reizi gadā ļauj trušiem dēt raibas olas. Jau kopš senseniem laikiem trusis ir uzticams Dievietes Ostaras pavadonis. Trusis (Lieldienu zaķis) ir auglības un bagātības simbols, bet ola ir Saules un jaunas dzīvības simbols. Tā kā līdz 6. aprīlim visā Latvijas teritorijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis (avots: mk.gov.lv/lv/jaunums/arkarteja-situacija-tiks-pagarinata-lidz-6-aprilim-ieviesot-augstakus-drosibas-standartus-tirdznieciba-skolas-un-celosana), svinēsim šīs Lieldienas piesardzīgi, godinot pavasara un rītausmas Dievieti Ostaru. Iededzot krāsainas svecītes savās mājās, lūgsim Dievietes Ostaras svētību no visas sirds. Lai Dieviete Ostara mūs svētī! Lai Dieviete Ostara stāv mums klāt! Lai Dieviete Ostara pasargā mūs no ļauna! Ar dzīvības nesējas Ostaras viedumu, Skolnieciņš no likteņupes ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš P.S. Seriālā “Amerikāņu Dievi” (angļu val. “American Gods”) par Dievieti Ostaru stāsta 1. sezonas 8. sērijā “Nāc pie Jēzus” (angļu val. “Come to Jesus”). Iesaku katram to noskatīties! Šo sēriju var apskatīties šeit: all-episodes.org/american-gods/season1/series8 Seriālu “Amerikāņu Dievi” var noskatīties par maksu TV kanāla STARZ oficiālajā mājaslapā: starz.com/us/en/series/american-gods/season-1/31152 #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #Lieldienas #LielāDiena #PavasaraSvētki #PavasaraSaulgrieži #DievieteOstara #RītausmasDieviete #PavasaraDieviete #auglība #dzīvība #bagātība #LieldienuTradīcijas #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienuOlas #OluKrāsošana #pagāni #rituāli #buršanās #04.04.2021. #05.04.2021.