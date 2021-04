31. marts 2021 15:51

USA vydast Germanii nacistkogo prestupnika 95 let, Rossiya trebuet vydachi u Kanady prestupnika fashista 96 let, kak horosho i dolgo oni tam zhivut. Takie maski ya videl dva raza v zhizni, v izolyatore psihushki 1987 godu i na Vanyke, nu eto luchshyy risovalyshik mogilynih izvayaniy, s razresheniya dumy. I stroi ya vodozabor, rabotaet nadyezhno on! Granitnyy kameny shlifoval ya so vsey sily, davno ohranyaet vechnyy son barygi