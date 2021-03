Daugavpils reģionālā slimnīca atzīta par “Gada slimnīcu 2020”

Jaunumi Sabiedrība | 27. marts 2021 | 21:21

Latvijas veselības nozares nozīmīgākā pasākuma “Gada balva medicīnā” noslēguma ceremonijā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ieguva “Gada slimnīca 2020” titulu.

Šogad Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) jau 11. reizi ikvienu aicināja godināt veselības nozares profesionāļus un piedalīties balsojumā par Latvijas labākajiem mediķiem un medicīnas iestādēm. Balsot varēja no 2021. gada 25. janvāra līdz 1. martam.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis Grigorijs Semjonovs:

“Šo balvu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” saņem pirmo reizi savas pastāvēšanas laikā. Un līdz ar to īpaši patīkami saņemt šo balvu slimnīcas 35 gadu jubilejā. Kolēģi, kuri novēroja balsošanas procesu, atzīmē, ka par mums nobalsoja gandrīz viss Latgales reģions, kā arī to, ka saņemto balsu kopējā skaita ziņā mēs būtiski apsteidzām pārējās iestādes. Bet ne tas ir galvenais.

Galvenais ir cilvēki – slimnīcas kolektīvs, no sanitāra vai apkopējas līdz medicīnas māsai, no māsas palīga līdz ārstam, no grāmatvedes vai ekonomistes līdz galvenajam ārstam, kuri ar savu pašatdevi un saliedētību, veidojot spēcīgu un vienoto komandu nopelnīja šo Gada balvu. Galvenais ir kolektīvs, kas izstūrēja par spīti Covid-19 vīrusa pandēmijas grūtajiem laikiem un visiem pārbaudījumiem, ko dāvināja patiešām traks 2020.gads. Pastāvīgās pārslodzes apstākļos, fiziski un emocionāli izdegot, mūsu darbinieki darīja visu iespējamo, lai 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā dāvinātu mūsu pacientiem veselību un glābtu viņu dzīvības. Mūsu mediķiem, neskatoties uz finanšu, tehnoloģiju, kā arī citiem trūkumiem, nepietrūka uzticības savam darbam un drosmes, lai nesagaidot citu izstrādātus gudros rīkojumus un vadlīnijas iet šīs frontes pirmajās līnijās, būt mobiliem un pastāvīgi pielāgoties ārkārtējās situācijas reālijām, kā arī rast reizēm vienkārši neiedomājamus problēmu risinājumus. Kolektīvs, kas par spīti skepsei un reizēm pat bailēm, atbalstīja un palīdzēja īstenot iekšējās reformas un pārprofilēšanas. Viņi ir no darītājiem, uz kuru pleciem gulstas ļoti daudz, reizēm pārāk daudz.

Nekad neatsakoties no atbalsta un sadarbības, viņi vienmēr palīdzēja un ir gatavi palīdzēt citām slimnīcām. Šo faktu apstiprināja ne tikai mūsu pacienti un Latgales iedzīvotāji, bet arī mūsu kolēģi no citām ārstniecības iestādēm.

Šī balva ir atzinums tam, ka mēs visi esam svarīgi, ne tikai universitātes slimnīcas vai ekselences centri, bet katrs reģionālais centrs vai lokālā slimnīca, ja tās pamatā ir vienots kolektīvs. Līdz ar to tikai mums būšot vienotiem šī nozare būs patiešām spēcīga.

No visas sirds esmu pateicīgs kolēģiem par to, ka man bija gods pārstāvēt SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un JŪSU vārdā saņemt šo balvu. Grūti izteikt, cik esmu lepns par JŪSU sasniegumiem un to, ka man ir dota iespēja būt par daļiņu no mūsu kolektīva.

Paldies par atbalstu un paveikto darbu! Mums vēl viss ir priekšā.”

Šogad “Gada balva medicīnā” tika pasniegta nominācijās: “Gada ģimenes ārsts 2020”, “Gada ārsts speciālists 2020”, “Gada zobārsts 2020”, “Gada ārsta palīgs 2020”, “Gada farmaceits 2020”, “Gada māsa 2020”, “Gada vecmāte 2020”, “Gada funkcionālais speciālists 2020” un “Gada slimnīca 2020”, “Gada māsas palīgs 2020”.

