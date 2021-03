“Daugavpils siltumtīkli” apstrīdēs CFLA lēmums par 5,3 miljonu eiro atgriešanu

Jaunumi Ekonomika | 18. marts 2021 | 17:13

16. martā tika sasaukta Daugavpils pilsētas domes sēde, kurā deputāti uzklausīja pašvaldības AS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekles Oļesjas Duškevičas ziņojumu par projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšana” virzību.

Ārkārtas domes sēde sasaukta pamatojoties 12. marta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) vēstuli AS “Daugavpils siltumtīkli”. Tajā paziņots, ka iepirkuma dokumentācijā konstatēti Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās daļas un 42. panta pirmās daļas 4. punkta prasību pārkāpumi.

Daugavpils pilsētas dome 2018. gada 1. jūlijā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē izsludināja konkursa procedūru “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW izveidei Daugavpilī”. Savus piedāvājumus iesniedza četri pretendenti. 2019. gada 4. martā, Iepirkuma komisijas sēdē pieņemts lēmums piesaistīt ekspertus iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai. 2019. gada 5. marta Iepirkumu komisijas sēdē, pēc toreizējās AS “Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītājas Oļesjas Duškevičas ierosinājuma, nolemts piesaistīt sekojošus ekspertus - Egīlu Liepiņu un Aigaru Cīmuru. 2019. gada 6. martā katrs eksperts parakstīja apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš būtu ieinteresēts kāda kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ar kuru viņš būtu saistīts tādā veidā, kas nav pieļaujams saskaņā ar publiskos iepirkumus regulējošiem tiesību aktiem.

Iepirkuma rezultātā par atbilstošāko pretendentu tika atzīta piegādātāju apvienība “AXIS FILTER”, kura sastāv no diviem dalībniekiem – SIA “FILTER” un UAB “Axis Technologies”. 2019. gada 8. jūlijā, AS “Daugavpils siltumtīkli” akcionāru sapulcē akciju turētāja pārstāvis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš nolēma dot piekrišanu pašvaldības akciju sabiedrībai “Daugavpils siltumtīkli” slēgt līgumu ar piegādātāju apvienību “AXIS FILTER”.

Līgums tika noslēgts 2019. gada 8. augustā. Lai gan darbi tika uzsākti jau 2019. gadā un turpinājās 2020. gadā, pirmo maksājuma pieprasījumu AS “Daugavpils siltumtīkli” iesniedza CFLA 2021. gada 28. janvārī. Projekta realizācijas laikā, 2020. gada sākumā piegādātāju apvienība “AXIS FILTER” vērsās pie AS “Daugavpils siltumtīkli” ar ierosinājumu par iekārtu maiņu.

Izvērtējot iepirkuma dokumentāciju CFLA konstatēja un jau 2020. gada 2. jūlija vēstulē ziņoja, ka viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem - UAB “Axis Tehnologies” 2019. gada 13. augustā noslēdzis līgumu ar SIA “Steel Pro” par kurtuves metāla karkasa iegādi. Savukārt, viens no iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšanā piesaistītajiem ekspertiem laika posmā no 2018. gada 1. augusta līdz 2020. gada 25. maijam veica SIA “Steel Pro” tehniskā direktora pienākumus. Jau pagājušā gada vasarā CFLA rekomendēja pārtraukt līgumu un brīdināja, ka par konstatēto neatbilstību ir piemērojama finanšu līdzekļu korekcija 100% apmērā, kas nosaka, ka AS “Daugavpils siltumtīkli” ir jāatgriež Eiropas Savienības Kohēzijas fonda piešķirtais finansējums 5,3 miljonu eiro apmērā. Tomēr CFLA rekomendācijas par līguma laušanu AS „Daugavpils siltumtīkli” vadība neņēma vērā, un turpināja sadarbību ar piegādātāju apvienību “AXIS FILTER”, apstiprinot iekārtu maiņu.

2021. gada 28. janvārī AS “Daugavpils siltumtīkli” iesniedza maksājuma pieprasījumu CFLA. Pieprasījums tika apturēts līdz Eiropas Komisijas audita slēdziena saņemšanai. Savukārt, 12. martā saņemta CFLA vēstule un atzinums, kurā ziņots par Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās daļas un 42. panta pirmās daļas 4. punkta prasību pārkāpumiem un lēmumu par finanšu līdzekļu korekciju 100% apmērā.

Pēc CFLA lēmuma saņemšanas, 15. martā AS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekle Oļesja Duškeviča iesniedza atlūgumu. Tuvākajā laikā tiks sasaukta uzņēmuma akcionāru sapulce, kurā tiks lemts par jauna valdes locekļa iecelšanu. Līdz 30. martam AS “Daugavpils siltumtīkli” vērsīsies CFLA, lai apstrīdētu lēmumu un rastu risinājumus esošā projekta īstenošanai. Pretējā gadījumā, atgriežot saņemto finansējumu, katlumājas būvniecība ieilgs un apkures tarifs pilsētā pieaugs par 50 – 70%.

Otrdien, 16. martā notikušajā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma zināšanai AS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekles Oļesjas Duškevičas ziņojumu par projekta gaitu. Deputāti pieņēma lēmumu Daugavpils domes izpilddirektorei Sabīnei Šņepstei uzdot AS “Daugavpils siltumtīkli” padomei izvērtēt uzņēmuma valdes locekles Oļesjas Dušķevičas rīcību, iespējamo zaudējumu nodarīšanu kapitālsabiedrībai un mēneša laikā sagatavot ziņojumu Daugavpils Domei par izvērtēšanas rezultātiem. Izpilddirektorei dots uzdevums sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju saistībā ar projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšana” realizāciju un iesniegt Latvijas Republikas Valsts kontrolē un Valsts policijā, atzinuma saņemšanai par projekta īstenošanas procesa atbilstību likumdošanas prasībām.

