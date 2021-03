Daugavpils domes aicina ALTUM un atkārtoti izvērtēt DLRR pieteikumu eksporta garantijām

Jaunumi Politika | 18. marts 2021 | 17:01

18.martā Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs tikās ar AS “Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” valdes locekli Natāliju Petrovu, lai apspriestu uzņēmuma darbību COVID-19 apstākļos un turpmākos attīstības plānus.

Šajā sarežģītajā laikā uzņēmumam izdevās ne tikai saglabāt Latgales reģionam tik svarīgās darba vietas, bet arī paplašināt darbību. Turpmākos attīstības plānus kavē finanšu institūcijas ALTUM atteikums sniegt eksporta garantijas, tāpēc pašvaldība, apzinoties, cik liela nozīme uzņēmumam ir pilsētas un reģiona mērogā, nolēma atbalstīt uzņēmumu, aicinot ALTUM un tā akcionārus atkārtoti izvērtēt DLRR pieteikumu.

DLRR valdes locekle Natālija Petrova tikšanās gaitā norādīja, ka šobrīd lielākais Baltijas reģiona eksportējošais ražošanas uzņēmums, kas sniedz dzelzceļa ritošā sastāva remonta pakalpojumus un eksportē savus pakalpojumus aptuveni 10 valstīs, nemitīgi veic pārrunas uz strādā pie tā, lai paplašinātu sadarbības partneru loku. Tas palīdz ne vien pārvarēt COVID-19 krīzi, bet arī attīstīties. Šobrīd ir apzināti vairāki potenciālie klienti, sadarbībā ar kuriem uzņēmums varētu īstenot vairākus miljonus eiro vērtus projektus, apgūstot jaunus tirgus un sniedzot jaunus pakalpojumus. Taču attīstības projektiem ir nepieciešami aizdevumi, kurus ir ārkārtīgi grūti saņemt bez eksporta garantijām. Uzņēmums griezās pēc tām finanšu institūcijā ALTUM, taču, diemžēl, saņēma atteikumu bez skaidra lēmuma pamatojuma.

Tikšanas gaitā ar domes vadību tika apspriesti vairāki situācijas risinājuma varianti. DLRR izstrādātie projekti ir pārdomāti, un, īstenošanas gadījumā, dotu lielu atspērienu uzņēmuma turpmākai attīstībai Realizējot vērienīgāko no šobrīd ieplānotajiem projektiem darba vietu skaits varētu pieaugt vairāk nekā par 40%. Tāpēc pašvaldība, aizstāvot uzņēmumu, kas vēsturiski ir bijis viens no stabilākajiem Latgales reģiona un Daugavpils pilsētas ekonomikas balstiem un šobrīd nodrošina ar darbu gandrīz 600 cilvēkus, griezīsies pie AS “Altum” un tās akciju turētājiem, Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai un Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai, ar aicinājumu atkārtoti izvērtēt pieņemto lēmumu, rezultātā rodot iespēju sniegt atbalstu Latgales reģiona attīstībai nozīmīgam uzņēmumam.

