Daugavpils tūrisma piedāvājums tika veiksmīgi popularizēts starptautiskajā tūrisma izstādē “ITB Berlin NOW 2021”

Jaunumi Sabiedrība | 16. marts 2021 | 21:10

No 9. līdz 12. martam Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, kuru pārstāvēja Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra, Šmakovkas muzeja un Daugavpils Tūrisma informācijas centra darbinieki, sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pārstāvi piedalījās vienā no šī gada nozīmīgākajām starptautiskajām tūrisma izstādēm - kontaktbiržām “ITB Berlin NOW 2021”.

Tūrisma kontaktbiržas platformā tika izveidota Daugavpils pilsētas zīmola kartīte, kur tika prezentēta informācija par Daugavpils pilsētas daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu, tūrisma objektiem, pakalpojumiem un ekskursijām. Pasākums notika B2B formātā un tā dalībnieki varēja tikties ar dažādu valstu tūrisma industrijas pārstāvjiem virtuālā vidē, kurus tie aicināja iepazīt Daugavpili un iekļaut to savā tūrisma piedāvājumā.

Pasākuma laikā tika nodibināti jauni kontakti, tostarp ar tādām tūrisma agentūrām kā “Panbaltica Scandinavia OÜ” (Igaunija), “Delta Tours” (Lietuva), “HI BALTICS” (Lietuva), “Voyage& Culture” (Nīderlande), “Baltic Travel Solutions” (Lietuva), “Travel Addicts Club” (Lietuva), “Horizon Travel Agency” (Polija), “INTERCITY” (Baltkrievija), “Go Travel” (Igaunija), “Travel DOT. Nordic” (Dānija) un citām. Kopumā kontakti tika nodibināti ar tādu valstu pārstāvjiem kā Lietuva, Polija, Igaunija, Vācija, Baltkrievija, Krievija, Bulgārija, Spānija, Itālija, Apvienotie Arābu Emirāti, Ķīna un Horvātija.

Sadarbības partneri uzdeva jautājumus par TOP apskates vietām Daugavpilī, ekskursijām Daugavpilī un Daugavpils cietoksnī, pasākumiem, nakšņošanas iespējām, ēdināšanas uzņēmumiem, pārgājieniem un velo maršrutiem, kulināro mantojumu, dabas objektiem, tūristu gidiem, iespējām doties braucienos ar tūristu grupu, mākslas objektiem Daugavpilī u.c. Komunikācijas gaitā tika iegūti Lietuvas, Polijas un Vācijas kara rekonstrukcijas klubu kontakti, kas nākotnē varētu piedalīties pasākumos Daugavpils cietoksnī. Pie tam, festivāla “Dinaburg 1812” organizatori tika aicināti pieredzes apmaiņas braucienā uz Poznaņas cietoksni, Polijā.

“ITB Berlin NOW 2021” dalībnieki atzina, ka dalība šāda mēroga pasākumā bija ļoti vērtīga. Tā bija lieliska iespēja veicināt Daugavpils pilsētas atpazīstamību un popularizēt tūrisma piedāvājumu. Nodibinātie kontakti sniegs atdevi nākotnē un iezīmēs Daugavpils pilsētu jaunos tūrisma maršrutos.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras dalību izstādē nodrošināja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2/16/I/002) ietvaros.



Preses relīze