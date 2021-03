Trīs Daugavpils objekti ieguva godalgotās vietas prestižajā būvniecības nozares konkursā

Jaunumi Sabiedrība | 15. marts 2021 | 23:12

12. martā Rīgā tika godināti “Latvijas Būvniecības gada balvas 2020” laureāti. Daugavpilij konkurss šogad izrādījās patiesi ražens: godalgotās vietas dažādās nominācijās, pārvarot sīvu konkurenci, izcīnīja uzreiz trīs mūsu pilsētas objekti.

Konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva 2020” misija ir popularizēt drošas, inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās, ja par projekta realizāciju atbildīgi ir Latvijas pilsoņi – būvnieki, projektētāji, konstrukciju ražotāji u.c. Konkursa organizēšanas mērķis ir paaugstināt būvniecības, projektēšanas un arhitektūras nozares prestižu sabiedrībā, popularizējot labas prakses pieredzi Latvijā un aiz tās robežām.

Kopumā 10 dažādās nominācijās šogad bija pieteiktas 140 ēkas un būves no Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Jelgavas, Siguldas un daudzām citām pilsētām (pavisam kopā – no 54 pilsētām, novadiem un pagastiem). Konkursam pieteiktos darbus vērtēja žūrija, kurā piedalījās Latvijā pazīstami arhitekti, kultūras mantojuma speciālisti, būveksperti, klimatatehnoloģiju speciālisti.

Daugavpils dalībai konkursā virzīja sešus objektus: Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” apbūves kompleksu, Rīgas ielas pārbūvi posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Bruģu ielas pārbūvi posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūvi posmā no Vidus ielas līdz Bruģu ielai, Smiltenes ielas divlīmeņu pārvadu, jauno tramvaja līniju posmā 18.novembra iela – Stropu ciems, kā arī Jauno Stropu promenādi un pludmales labiekārtojumu. Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta speciālisti uzsver, ka tas tiešam ir nebijis gadījums pilsētas vēsturē, kad dalībai prestižajā konkursā ir izvirzāmi uzreiz tik daudz vērienīgu projektu.

Nominācijā “Jauna sabiedriskā ēka” godpilno 2.vietu ieguvusi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola (Pasūtītājs Daugavpils pilsētas dome, projekts MARK ARHITEKTI, būvnieks LAGRON, būvuzraudzība Būvzinis). Vērtējot šo objektu klātienē, konkursa komisijas pārstāvji uzsvēra, ka tas ir cienīgs kļūt par jauno Daugavpils vizītkarti. Atzinīgi tika novērtēti gan arhitektūras risinājumi, gan telpu iekšējais iekārtojums, kur izmantoti mācību iestādes absolventu radošie risinājumi, gan pagalma funkcionalitāte un drošība, gan daudzas citas lietas.

1.vietu nominācijā “Inženierbūve jaunbūve” ieguva Smiltenes ielas divlīmeņu pārvads Daugavpilī (Pasūtītājs Daugavpils dome, projekts BRD projekts, būvnieki Tilts, Kauno tiltai, Binders, būvuzraudzība Isliena–V). Komisijas locekļi novēlēja pilsētai veiksmīgi turpināt šo projektu, lai Daugavpils autobraucējiem un gājējiem būtu radītas vēl ērtākas un drošākas pārvietošanās iespējas.

Savukārt Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums guva uzvaru nominācijā “Teritorijas labiekārtojums”. Šo vietu, ko daugavpilieši iecienījuši atpūtai visos gada laikos, konkursa komisijas pārstāvji komforta labiekārtojuma līmeņa un gaisotnes ziņā salīdzināja ar Jūrmalu, norādot, ka tai ir milzīga sociālā nozīme, jo ir padomāts par dažādu iedzīvotāju kategoriju vajadzībām un ideju īstenošanā izmantoti pārdomāti, kvalitatīvi un ilgtspējīgi risinājumi.

Tas nav vienīgais būvniecības nozares konkurss, kurā šogad piedalās Daugavpils. Mūsu objekti tiek vērtēti vēl vienā prestižajā konkursā-skatē, kura rezultāti būs zināmi marta beigās.

