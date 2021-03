Daugavpils kultūras centri aicina svinēt Masļeņicu kopā

Jaunumi Kultūra | 11. marts 2021 | 07:13

D-fakti.lv D-fakti.lv

Šonedēļ tiek svinēti krievu tradicionālie pavasara sagaidīšanas svētki – Masļeņica. Epidemioloģiskās situācijas dēļ to ierastā plašā svinēšana, kas ik gadu pulcēja vairākus tūkstošus cilvēku, izpaliek, tomēr Daugavpils nacionālie kultūras centri ir izdomājuši, kā radoši un izzinoši aizvadīt ziemu, un aicina darīt to kopā.

Masļeņica vienmēr tika svinēta jautri un ar vērienu: varēja piedalīties jautrajās rotaļās, cienāties ar gardumiem un baudīt dažādu kultūras centru radošo kolektīvu sarūpētos priekšnesumus. Pasākuma kulminācijā dedzināja lielu salmu lelli. Saskaņā ar ticējumu, šajās liesmās sadega viss sliktais, kas uzkrājies gada laikā, paverot ceļu pavasarim un visam labajam, kam jāienāk mūsu dzīvē. Šogad pasākuma galvenais organizators, Daugavpils Krievu kultūras centrs, bija spiests mainīt koncepciju, taču ikvienam joprojām ir iespēja izzināt šo svētku tradīcijas, un, paļaujoties uz ticējumu patiesumu, atbrīvoties no visa sliktā un nevēlamā. Sākot ar pirmdienu, 8.martu līdz nedēļas beigām katru dienu KKC vietnē www.russkij-dom.lv un iestādes facebook lapā tiks publicēti konkrētai Masļeņicas nedēļas dienai un tās tradīcijām veltītie video. Savukārt no visa sliktā aicina atbrīvoties, uzrakstot par to uz papīra un sadedzinot papīra lapu.

Masļeņicas svinēšana nav iedomājama bez pankūkām. Šis apaļais, karstais un zeltainais gardums simbolizē silto saulīti, pēc kuras jau esam tik ļoti noilgojušies. Tāpēc Baltkrievu kultūras centrs svētku priekšvakarā izsludināja fotokonkursu “Pankūkas Masļonkai”. Tas jau ir sācies un norisināsies līdz 14.martam.

Lai piedalītos fotokonkursā, mājās ir jāuzcep pankūkas. Tas obligāti jādara ar pozitīvām emocijām! Pēc tam jāizveido kreatīva fotogrāfija – tikai pankūkas vai jūsu bilde ar tikko izcepto darbiņu, bildes ir jānosūta uz e-pastu: cbk@inbox.lv vai marija.pometjko@inbox.lv, uz WhatsApp vai Viber (mob.t. + 371 29811969, + 371 20374840), norādot jūsu vārdu, uzvārdu, pankūku nosaukumu un jūsu telefona numuru. Uzmanību: fotoattēlam jābūt personiskam, bilžu iegūšana no interneta resursiem nav pieļaujama.

Konkursa noslēgumā notiks fotogrāfiju online izstāde, savukārt uzvarētāji saņems pateicības rakstus un suvenīrus. Pirmie darbi jau ir iesniegti, un konkursa organizatori norāda, ka tie ir patiesi radoši un interesanti.

Daugavpils.lv