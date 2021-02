Covid-19 risku dēļ ārkārtējo situāciju Latvijā pagarina līdz 6. aprīlim

Jaunumi Latvija | 5. februāris 2021 | 20:53

Covid-19 dēļ noteikto ārkārtējo situāciju Latvijā pagarinās līdz 6. aprīlim, ieskaitot arī Lieldienu brīvdienas. Par šādu valdības lēmumu piektdien attālinātajā preses konferencē informēja premjers Krišjānis Kariņš (“Jaunā Vienotība”).

ĪSUMĀ:

- Situācija ar saslimstību ar Covid-19 joprojām ir smaga, slimnīcās joprojām ir krīze.

- Tāpēc ārkārtējo situāciju Latvijā pagarina līdz 6. aprīlim.

- Par brīvdienu mājsēdes pagarināšanu vēl diskutēs.

- Veikalos pastiprinās epidemioloģiskās drošības noteikumus.

- Vienlaikus pārtikas un higiēnas preču veikalos ļaus iegādāties visas preces un darbosies grāmatnīcas.

- Pretēji plānotajam 1.–2. klašu skolēni vēl neatsāks mācības klātienē.

- No 11. līdz 25. februārim aizliedz ieceļošanu Latvijā nebūtisku iemeslu dēļ.

- Tāpat liegti regulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi starp Latviju un Lielbritāniju, Īriju un Portugāli.



Savukārt par nepieciešamību pagarināt līdz šai nedēļas nogalei noteikto mājsēdi jeb komandantstundu piektdien un sestdien no pulksten 22.00 līdz 5.00 vēl diskutēs. Premjers informēja, ka par to valdība lems nākamnedēļ.

Lēmums par ārkārtējās situācijas pagarināšanu pieņemts, saprotot, ka situācija ar saslimstību ar Covid-19 joprojām ir smaga, slimnīcās joprojām ir krīze, norādīja Kariņš.

Līdz šim valstī ārkārtējā situācija bija noteikta no 9. novembra līdz 7. februārim. Līdz 7. februārim vēl ir spēkā pārvietošanās ierobežojumi laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu.

Premjers atzina, ka valdība saprot sabiedrības nogurumu, visiem šis laiks ir grūts un gribētos pēc iespējas ātrāk atgriezties ikdienas ierastajā režīmā, taču slimība neskatās uz nogurumu un izplatās, ja noguruma dēļ cilvēki neievēro piesardzību.

Savukārt veselības ministrs Daniels Pavļuts (“Attīstībai/Par!”) norādīja, ka mājsēde turpināsies šajā nedēļas nogalē, bet par turpmāko lems nākamnedēļ. Lemjot par mājsēdes kontroli, jāņem vērā arī ieceļošanas ierobežojumu kontrolei nepieciešamie resursi, par ko valdība vēl lems nākamnedēļ.

Valdībai jādiskutē, kā optimāli izmantot policijas un citus resursus kontroles pasākumos, būtiski palielināt arī pašizolācijas un karantīnas ievērošanas kontroli, kā arī ierobežojumu ievērošanu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, norādīja ministrs.

Tā kā liels risks ir lipīgākā koronavīrusa ieviešana no ārvalstīm, valdība lēma arī aizliegt ceļojumus uz un no trim valstīm – tās ir Lielbritānija, Īrija un Portugāle, kā arī aizliegt ieceļošanu Latvijā nebūtisku iemeslu dēļ.

Valdība arī lēma, ka no nākamās nedēļas atsevišķos veikalos varēs iegādāties visas preces un darbosies grāmatnīcas.

Bet nākamnedēļ valdība varētu izskatīt Veselības ministrijas lūgumu piešķirt papildu finansējumu, lai varētu iegādāties intensīvās terapijas gultas un aprīkojumu universitātes slimnīcām, reģionālajām slimnīcām un citiem stacionāriem, gatavojoties iespējamam trešajam Covid-19 uzliesmojumam, informēja Pavļuts.

Tas ļaus sagatavoties situācijai, ja saslimstība ar Covid-19 vēl strauji pieaugs.

KONTEKSTS:

Covid-19 uzliesmojuma laikā 2020. gada pavasarī Latvijā bija izsludināta ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa ierobežošanai. Situācija vasarā bija stabila, bet septembra beigās saslimstība strauji pieauga. Valdība atkārtoti noteica ārkārtējo situāciju, kuras laikā bija stingrāki ierobežojumi. Par spīti tam saslimstība ar Covid-19 turpināja pieaugt. Tādēļ ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 7. februārim, un līdz tam spēkā bija stingri ierobežojumi, kā arī "mājsēde" nedēļas nogalēs, kas nozīmē, ka no plkst.22 līdz 5 katram jāatrodas savā dzīvesvietā.

