Tiesa attaisno bijušo LDz šefu Magoni un miljonāru Osinovski kukuļošanas lietā

Vidzemes rajona tiesa Limbažos ceturtdien, 21. janvārī, attaisnoja bijušo "Latvijas dzelzceļa" (LDz) valdes priekšsēdētāju Uģi Magoni un Igaunijas miljonāru Oļegu Osinovski, kuri bija apsūdzēti lietā par kukuļošanu.

ĪSUMĀ:

- Tiesa attaisnoja bijušo LDz šefu Magoni un igauņu miljonāru Osinovski.

- Viņi tika apsūdzēti kukuļošanas lietā.

- Tiesa: Magonis neko nav darījis, lai LDz pirktu lokomotīves no Osinovska.

- Prokurore tam nepiekrīt, par pārsūdzību lems, kad būs pilnais spriedums.

- Apsūdzētie tiesā liecināja: Nauda maksāta Magonim par lobēšanu Krievijā.

- Osinovskis gandarīts par spriedumu, cer, ka to nepārsūdzēs.

- Magonis lietu nevēlas komentēt, kamēr viss process nebūs beidzies.

- Magoņa advokāts spriedumu vērtē kā loģisku.

Magoni Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aizturēja 2015. gadā ar gandrīz pusmiljonu eiro skaidrā naudā, ko viņam tikko Igaunijā bija iedevis Osinovskis. Izmeklētāju ieskatā tādā veidā Igaunijas miljonārs vēlējies panākt, lai “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums nopērk dīzeļlokomotīves no Osinovska firmas “Skinest”. Pēc tiesāšanās trīs gadu garumā tiesnesis Kārlis Jansons paziņoja, ka gan Magonis, gan Osinovskis ir attaisnoti.

Tiesa paziņojumā norādīja, ka tās ieskatā Magonis nav veicis nekādas darbības, lai “Latvijas dzelzceļa” meitaskompānija izlemtu pirkt lokomotīves no Osinovska firmas.

Lietas prokurore Evita Masule tam nepiekrīt.

Prokurore norādīja, ka par kukuļošanu liecināja “tie faktiskie apstākļi, izejot no tām sarunām, kas ir notikušas abu personu starpā, un arī pēc tam tālākās darbības”, kas apliecinājušas, ka kukulis maksāts tieši par šo iepirkumu.

“Viņš ir piekritis kā [“Latvijas dzelzceļa”] padomes loceklis, balsojot par to, ka “LDz ritošā sastāva servisam” tiek atļauts slēgt līgumu par attiecīgo lokomotīvju iegādi pēc tam, kad šis iepirkums jau bija noslēdzies un tika pieņemts lēmums par uzvarētāja pasludināšanu. [..] Ņemot vērā to, ka šobrīd ir pasludināts saīsinātais spriedums, – kādēļ ir pieņemts attaisnojošs spriedums, grūti ir pateikt. Jebkurā gadījumā, iepazīstoties ar pilnu tiesas nolēmumu, tad arī tiks lemts par sprieduma pārsūdzēšanu kādā tā daļā vai pilnībā, informēja prokurore.

Precizēta informācija par Magoņa attiecībām ar “Krievijas dzelzceļa” bijušā vadītāja Vladimira Jakuņina ģimeni.

Abi apsūdzētie tiesā liecināja, ka Osinovskis maksājis Magonim par lobēšanu viņa kontaktu dēļ. Magonim ir draudzīgas attiecības ar “Krievijas dzelzceļa” bijušo vadītāju Vladimiru Jakuņinu. Osinovskis cerējis, ka Magonis palīdzēs izveidot sadarbību starp “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcu”, kurā Osinovskis ir lielākais īpašnieks, un “Krievijas dzelzceļu”. Abi uzņēmumi reiz jau sadarbojušies, taču attiecības pārtrūka pēc Krimas aneksijas un tai sekojošajām sankcijām.

Tiesa uzskatījusi, ka radniecīgo saišu dēļ Magoņa rīcība šajā gadījumā vērtējama ārpus viņa amatpersonas pienākumu veikšanas.

“Osinovskis kā akcionārs, kuram, protams, rūpēja rūpnīcas pastāvēšana, vienkārši pieņēma lēmumu šādā veidā mēģināt atrisināt problēmu, kas bija saistīta ar tā laika politiskiem notikumiem,” skaidroja Osinovska aizstāve, zvērināta advokāte Jeļena Kvjatkovska.

Maksāts skaidrā naudā, jo “tie bija neparasti apstākļi un tie prasīja neparastus risinājumus. [..] Igaunijā tas ir pieļaujams. Osinovskis konsultējās ar advokātiem un izņēma dividendes, samaksāja nodokļus, nauda bija iepakota bankas iepakojumā un liecinieka klātbūtnē nodota Magonim. Darījumus varētu šķist neparasts, bet tas neliecina par to, ka viņš ir noziedzīgs,” sacīja advokāte.

“Jau iepriekš norādīju gan uz apsūdzības slikto kvalitāti, gan uz pilnīgu pierādījumu trūkumu, tāpēc šāds tiesas spriedums ir likumsakarīgs,” komentējot spriedumu, paziņojumā medijiem norādīja Osinovska advokāte Jeļena Kvjatkovska.

Osinovskis paziņojumā medijiem pauda gandarījumu, “ka Latvijas tiesu sistēma nodemonstrēja savu neatkarību”.

Osinovskis izteica nožēlu, ka prokuratūra neuzskatīja par vajadzību pārbaudīt Igaunijā slēgtā darījumā patiesās intereses, kas bija saistītas ar Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcu un Latvijas ekonomiku.

“Visi prokuratūras apkopotie fakti liecināja par to, ka man nebija nekādas saistības ar dīzeļlokomotīvju iegādes darījumu. Gluži pretēji – šie fakti skaidri norādīja uz pilnīgu citu darījumu, citā valstī un ar citiem mērķiem,” skaidroja Osinovskis.

Osinovskis cer, ka prokuratūra nepārsūdzēs tiesas lēmumu.

Savukārt Magonis žurnālistiem pēc sēdes sacīja, ka šo lietu nekomentēs, aicinot ar jautājumiem nākt tad, kad šis process būs pilnībā beidzies.

Magoņa advokāts Lauris Matisāns savukārt sacīja, ka spriedumu uzskata par loģisku un likumsakarīgu, jo apsūdzība, pēc viņa domām, bijusi juridiski nekorekta un tā pamatošanai nebija likumā noteiktajā kārtībā iegūto pierādījumu.

Tiesnesis Kārlis Jansons intervijai par sprieduma iemesliem nepiekrita.

KONTEKSTS:

2015. gadā toreizējo “Latvijas dzelzceļa” šefu Uģi Magoni aizdomās par kukuļņemšanu aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Lieta tiesā nonāca 2017. gadā, kad apsūdzību cēla gan Magonim, gan Osinovskim. Abi savu vainu noliedza.

Saskaņā ar apsūdzību igauņu miljonārs it kā nodevis teju pusmiljonu eiro Magonim saistībā ar vecu dīzeļlokomotīvju iegādi no Osinovskim piederoša uzņēmuma "Skinest Rail". Savukārt Magonis tiesai norādīja, ka naudu no Osinovska viņš saņēmis nevis kā kukuli, bet gan kā atlīdzību par igauņa interešu lobēšanu "Krievijas dzelzceļa" vadībai.

Viņš uzsvēra, ka nauda nebija paredzēta tālākai nodošanai, bet gan tika piedāvāta par ilgstošu Magoņa kā privātpersonas palīdzību vairākos līdzīga rakstura jautājumos.

Prokuratūra lūdza tiesu abiem apsūdzētajiem piemērot 4 gadus ilgu cietumsodu. Vēl Magonim prasīja piemērot arī mantas konfiskāciju, atņemt tiesības ieņemt valdes locekļa amatus valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās uz pieciem gadiem. Savukārt Osinovskim nekādi papildsodi netika prasīti.

