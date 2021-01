Valdība apstiprina pašreizējo Covid-19 ierobežojumu saglabāšanu līdz 7.februārim

Jaunumi Latvija | 22. janvāris 2021 | 09:36

Ministru kabinets ceturtdien, 21. janvārī, apstiprināja pašreizējo Covid-19 ierobežojumu saglabāšanu līdz 7. februārim, līdz kuram noteikta ārkārtējā situācija.

Arī līdz 7. februārim mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (“Attīstībai/Par!”) pēc valdības sēdes uzsvēra, ka epidemioloģiskā situācija Latvijā ir stabila, bet stabila kritiskā līmenī, tieši tāpēc nolemts nemainīt ierobežojumus un drošības prasības līdz 7. februārim.

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Covid-19 infekcija turpina izplatīties un situācija Latvijā, neskatoties uz dažu pēdējo dienu uzlabojumu, ir kritiska, informēja Veselības ministrija.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs savukārt norādīja, ka šobrīd vidēji dienā saslimst 820 cilvēki, un tas ir milzīgs skaits, pie šādiem rādītājiem slimības izplatību ir grūti kontrolēt, tāpēc ir jāsaglabā ierobežojumi.

Viņš arī piebilda, ka citās valstīs, piemēram, Vācijā, saslimstība ir divreiz zemāka nekā Latvijā, bet “neizskatās, ka viņi ir apņēmīgi mazināt ierobežojumus”, turklāt tagad ir jaunais faktors – vēl lipīgāks vīrusa paveids, kurš konstatēts vairākās Eiropas valstīs. Latvijā līdz šim atklāti pieci Lielbritānijas vīrusa paveida gadījumi, un šie cilvēki ieceļojuši no Lielbritānijas. Perevoščikovs gan pieļāva, ka “mēs redzam tikai aisberga redzamo daļu”, jo ne visi ieceļotāji un citi saslimušie tiek padziļināti pārbaudīti, lai noteiktu konkrēta vīrusa celmu.

Lai varētu runāt par drošības pasākumu mīkstināšanu, epidemioloģiskajai situācijai būtu jāuzlabojas vairākas reizes. Tas nozīmē, ka pirmā iespēja lemt par pakāpenisku ierobežojumu mazināšanu būtu, ja 14 dienās tiktu reģistrēti ne vairāk kā 200 jauni saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Valdība arī lēma, ka no 25. janvāra, tāpat kā citu klašu skolēni, bērni no 1. līdz 4. klasei mācīsies attālināti.

Tāpat pieņemts lēmums par atsevišķām situācijām, kad klātienē drīkstēs notikt individuālas praktiskās nodarbības kvalifikācijas iegūšanai. Attiecīgi, ja kvalifikācijas iegūšanai ir nepieciešamas praktiskās nodarbības klātienē, kuras nav iespējams iegūt attālināti, piemēram, būvniecībā, mašīnbūvē, metālapstrādē, kokrūpniecībā, enerģētikā u.c. Tas būtu iespējams tikai tādos gadījumos, kur prasmju apguvē ir iespējams ievērot savstarpēju divu metru distanci.

LSM