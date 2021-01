Noslēdzies III Starptautiskais Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss

Jaunumi Kultūra | 17. janvāris 2021 | 19:19

2021.gada 7.-11. janvārī Daugavpilī norisinājās III Starptautiskais Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss, kurā par uzvaru sacentās ap 2 000 jauniešu no 15 pasaules valstīm: ASV, Bulgārija, Baltkrievija, Gruzija, Horvātija, Kazahstāna, Krievija, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Moldova, Polija, Rumānija, Zviedrija un Ukraina.

Konkursantu sniegumu vērtēja astoņi vokālās mūzikas eksperti – žūrijas priekšsēdētāji: Leonardo Saljoko no Itālijas un Inesa Bodjako no Baltkrievijas un žūrijas locekļi: Edgars Znutiņš un Jeļena Borele no Latvijas, Marcin Tomšak no Polijas, Sergejs Savenko no Ukrainas, Inna Šorohova un Larisa Jarucka no Krievijas.

Tā kā Ziemassvētku mūzikas cienītājiem nebija iespējas baudīt muzikālos priekšnesumus klātienē, konkursa organizētāji nodrošināja alternatīvu – no 7. janvāra ikviens interesents varēja skatīties labākos konkursantu priekšnesumus Youtube kanālā “Latvian Contests”.

Konkursa dalībnieki pēc izvēles izpildīja dziesmu vienā vai vairākās kategorijās: tradicionālā oriģinālā Ziemassvētku dziesma, Ziemassvētku tautas dziesma, Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs, mūsdienu Ziemassvētku dziesma.

Žūrija vērtēja katra dalībnieka priekšnesumu, balstoties uz nolikumā iekļautajiem kritērijiem un pēc vairāku dienu intensīva darba, žūrijas locekļi ir izvērtējuši dalībnieku sniegumu un ir noteikuši konkursa uzvarētājus.

Konkursa uzvarētāji koru/ansambļu/duetu grupā:

Tradicionālā Ziemassvētku dziesma – meiteņu koris SKOWRONKI, vadītāja Alicja Szeluga (Poznaņa, Polija)

Ziemassvētku tautas dziesma – sieviešu koris “Academia” (Petrozavodska, Krievija)

Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs – Sanktpēterburgas Rimska-Korsakova mūzikas skolas sieviešu koris (Sanktpēterburga, Krievija)

Mūsdienu Ziemassvētku dziesma – Mikola Lisenko Kijevas vidējās specializētās mūzikas skolas meiteņu kamerkoris (Kijeva, Ukraina)

Konkursa uzvarētāji solistu grupā:

Tradicionālā oriģinālā Ziemassvētku dziesma – Mariș-Hinsu Ioan-Florin, pedagoģe Gabriela Mihaela Veskāne (Bejuša, Rumānija)

Ziemassvētku tautas dziesma – Teodora Miceska, pedagoģe Ekaterina Mihelkis (Bitola, Maķedonija)

Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs – Tatsiana Stupakova, pedagoģe Olga Žuravkova (Mogiļeva, Baltkrievija)

Mūsdienu Ziemassvētku dziesma – Timofey Siakatsky, pedagoģe Olga Žuravkova (Mogiļeva, Baltkrievija)

Visi uzvarētāji saņems diplomus un balvas, savukārt pārējie dalībnieki, atkarībā no iegūto punktu skaita, - pirmās, otrās un trešās pakāpes diplomus vai diplomus par piedalīšanos. Pārstāvji no Latvijas (Daugavpils, Ādaži, Lielvārde, Ludza) guva labus rezultātus, saņemot augstu punktu skaitu un līdz ar to pirmās, otrās un trešās pakāpes diplomus.

Diplomus par augstu profesionālo meistarību saņēma kolektīvu vadītāji un pedagogi, kā arī labākie koncertmeistari:

Gabriela Mihaela Veskāne (Bejuša, Rumānija)

Ludmila Samarina (Soroka, Moldova)

Jūlija Pucko-Kolesnika, (Kijeva, Ukraina )

Alicja Šeluga (Poznaņa, Polija)

Sergejs Jekimovs (Sanktpēterburga, Krievija)

Rima Dauģeliene (Kauņa, Lietuva)

Gaļina Vsesvjatska (Daugavpils, Latvija)

Jūlija Trofimova (Mogileva, Baltkrievija)

Žūrijas pārstāvji atzinīgi novērtēja dalībnieku muzikālos priekšnesumus un profesionālo līmeni, kā arī sniedza pozitīvas atsauksmes par konkursa saturu.

III Starptautisko Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursu rīkoja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Vienības namu.

