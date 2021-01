Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs nāk klajā ar barikādēm veltītu īsfilmu

Jaunumi Sabiedrība | 15. janvāris 2021 | 18:34

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs izveidojis īsfikmu „Barikādēm 30: Daugavpils stāsti”. Īsfilmā atspoguļoti 1991. gada janvāra notikumi Rīgā un atspoguļotas barikāžu dalībnieku atmiņas.

1991.gada barikādes bija viens no izšķirošajiem notikumiem ceļā uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Baltijas valstu lēmums par neatkarības atjaunošanu izsauca asus PSRS protestus. Latvijā aktivizējās specializētās nozīmes milicijas vienība – OMON, kas 1991. gada janvārī ieņēma Preses namu Rīgā, tādā veidā paralizējot progresīvo laikrakstu izdošanu.

Asiņainie notikumi Lietuvā 1991. gada naktī no 12. uz 13. janvāri, kad padomju armija uzbruka Viļņas televīzijas tornim, atklājot uguni un ar tankiem iebraucot tur esošajā pūlī, cīņai par neatkarību mobilizēja arī Latvijas iedzīvotājus. Pēc Latvijas Tautas frontes aicinājuma, 13. janvārī notika Vislatvijas manifestācija, un tās pašas dienas vakarā Rīgā pie svarīgākajiem valsts objektiem simtiem cilvēku veidoja barikādes no smagajām mašīnām, traktortehnikas un betona bluķiem. Aizsargāt barikādes Rīgā devās cilvēki no visām Latvijas malām, tostarp arī vairāk nekā 200 cilvēku no Daugavpils un Ilūkstes apkaimes.

Īsfilmā „Barikādēm 30: Daugavpils stāsti” atspoguļotas barikāžu dalībnieku - Roberta Kudiņa, Jāņa Pudāna, Jāņa Ģiptera un Andreja Faibuševiča armiņas par 1991. gada janvāra notikumiem. Īsfilmā iekļauta Jāņa Pudāna vēsturiskā runa no 1991. gada 13. janvāra Vislatvijas manifestācijas, kad J. Pudāns būdams padomju armijas majors, tērpies formastērpā kāpa tribīnē, lai paustu nosodījumu pret padomju armijas darbībām Viļņā un atbalstītu tautu cīņā par Latvijas valstiskuma atzīšanu.

Lai spilgtāk atainotu 1991. gada barikāžu notikumus, īsfilmā „Barikādēm 30: Daugavpils stāsti”, iekļauti Teodora Rudāna, Grigorija Dimitrijeva un Roberta Hansona foto materiāli no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma, kā arī Vilņa Krūmiņa, Mika Kalmaņa un Zigurda Kalmaņa video materiāli no biedrības „Aleksandra Pelēča lasītava” arhīva.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja veidotā īsfilma „Barikādēm 30: Daugavpils stāsti” ikvienam interesantam bez maksas pieejama muzeja Youtube.com kanālā, sekojot zemāk norādītajai saitei: https://www.youtube.com/watch?v=znon68Yzz0s.

Daugavpils.lv