“Zenit stāstu” noslēgums tiešraidē

Jaunumi Kultūra | 17. janvāris 2021 | 17:27

Publicitātes foto Publicitātes foto

Ceturtdien 21. janvārī no plkst. 15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) būs skatāms projekta “Zenit stāsti” noslēguma pasākums. Projekta vadītāji un koordinatori atskatīsies uz tā norisi Daugavpils, Liepājas un Jelgavas reģionos un gūtajiem rezultātiem. Vienlaikus klausītāji virtuāli varēs satikt skolēnus, skolotājus un ģimenes, kas atsaucās dalībai “Zenit stāstos”, lai dalītos stāstos par savu radu dzīvi Latvijā 20. gadsimta 60.-80. gados, un dzirdēt šos stāstus vēlreiz. Tiešraides pasākumā piedalīsies arī antropoloģe Anna Elizabete Griķe, apkopotā veidā sniedzot redzējumu par to, kādas aktuālākās tendences ir bijušas katrā reģionā minētajā laikposmā.

“Zenit stāstu” noslēgumu papildinās arī saruna ar LNB darbiniekiem par kolekcijām “Zudusī Latvija” un “Periodika”, tostarp projekta “Atslēgas.tv” veidotāju stāstījums.

Tiešraide būs skatāma LNB Facebook lapā un mājaslapā www.lnb.lv.

Programma:

Uzrunas:

• Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

• Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre

• Madara Freivalde un Jānis Kreicbergs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāji

Sarunas un stāsti:

• Saruna ar Daugavpils reģiona kuratori un dalībnieku stāstījums

• Saruna ar Liepājas reģiona kuratori un dalībnieku stāstījums

• Saruna ar Jelgavas reģiona kuratori un dalībnieku stāstījums

• Antropoloģes Annas Elizabetes Griķes kopsavilkums

Sarunas par kolekcijām:

• Ginta Zalcmane, kolekcijas “Zudusī Latvija” vadītāja

• Kristina Papule, kolekcijas “Periodika” pārstāve

• Projekta “Atslēgas.tv” vadītāji

Noslēguma pasākuma vadītāja – Baiba Īvāne, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja.

Uzziņai:

Projektu “Zenit stāsti” rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā programmas People to People Cultural Engagement ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.

2020. gada novembra nogalē Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisinājās projekta atmiņu stāstu pēcpusdienu sarīkojumi. Pasākumos, kas notika attālināti, 7.–12. klašu skolēni kopā ar vecākiem, vecvecākiem, citiem radiniekiem un skolotājiem demonstrēja fotogrāfijas un iepazīstināja ar stāstiem par bērnībā vai jaunībā pavadīto dzīvi Latvijā 20. gs. 60.–80. gados.

Vienlaikus projekta dalībnieki vairāk nekā 140 attēlus iesniedza Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijai “Zudusī Latvija” (ej.uz/Zenit_stasti_Zudusi_LV), tādējādi saglabājot vērtīgu un interesantu dokumentāro mantojumu nākamajām paaudzēm.

Kopumā projektā “Zenit stāsti” iesaistījās 169 skolēni un 12 skolotājas no 14 Latvijas skolām, tostarp no 11 mazākumtautību izglītības iestādēm, un stāstu pēcpusdienas platformā Zoom vēroja vairāk nekā 100 klausītāju.



Latvijas Nacionālā bibliotēka