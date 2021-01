SPKC brīdina: 12.janvārī autobusā Rīga–Daugavpils braucis inficēts pasažieris

Jaunumi Sabiedrība | 15. janvāris 2021 | 23:56

LTV LTV

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 12. janvārī braucis ar autobusu Rīga–Daugavpils, (AS “Nordeka”, reisa Nr. 7983-09), plkst.10.00 no Rīgas autoostas līdz Daugavpils autoostai un izbraucis no Daugavpils autoostas plkst.16.00 līdz Rīgas autoostai.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi, ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

Vienlaikus SPKC norāda, ka līdz 25. janvārim ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19. Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums un citi), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma.

KONTEKSTS:

Kopš rudens sākuma Latvijā turpinās strauja Covid-19 izplatība, un slimnīcās pieaug stacionēto pacientu skaits. 10. decembrī valdība nolēma veselības aprūpes sistēmā Covid-19 radītās pārslodzes dēļ izsludināt ārkārtas situāciju. Tāpat Covid-19 ierobežošanai valdība nolēma pagarināt novembrī valstī izsludināto ārkārtējo situāciju vispirms līdz 11. janvārim, apstiprinot papildu ierobežojumus un pagarinot skolēnu Ziemassvētku brīvlaiku, bet vēlāk atkārtoti lēma pagarināt ārkārtas situāciju līdz 7. februārim.

LSM