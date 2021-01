Ziemassvētku dziesmu konkursu aicina vērot tiešsaistē

Jaunumi Kultūra | 8. janvāris 2021 | 18:56

No 7. līdz 11. janvārim Daugavpilī norisinās III Starptautiskais Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss, par uzvaru kurā sacenšas vairāk nekā 2 000 jauniešu no 15 pasaules valstīm. Un, lai gan koncerti šoreiz nenotiek ierastajā formātā, vērot vokālistu sniegumu var ikviens mūzikas cienītājs.

Sākotnēji šis konkurss bija daļa no Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla „Sudraba zvani”, kas vairāk nekā 20 gadu laikā kļuva par vienu no spilgtākajiem un ievērojamākajiem notikumiem Daugavpils kultūras dzīvē. Taču laika gaitā jauno dziedātāju konkurss ir attīstījies un kļuvis par neatkarīgu pasākumu, kas šoreiz ieskandinās jauno gadu citā formātā: priekšnesumi no dievnamiem un koncertzālēm pārcēlušies virtuālajā telpā. 66 kori, 81 solists, kā arī vairāki vokālie ansambļi un dueti, kas pārstāv Latviju, ASV, Bulgāriju, Baltkrieviju, Gruziju, Horvātiju, Kazahstānu, Krieviju, Lietuvu, Maķedoniju, Moldovu, Poliju, Rumāniju, Zviedriju un Ukrainu, iesūtījuši savu priekšnesumu ierakstus. Labākos sniegumus kopš 7. janvāra ikviens interesents var noskatīties Youtube kanālā “Latvian Contests”

Visus iesniegtos ierakstus vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir 8 mūzikas eksperti no sešām valstīm – Latvijas, Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas, Polijas un Itālijas. Līdz 11.janvārim tiks noteikti uzvarētāji vairākās kategorijās: tradicionālā oriģinālā Ziemassvētku dziesma, Ziemassvētku tautas dziesma, Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs, mūsdienu Ziemassvētku dziesma. Rezultāti tiks paziņoti jaunnedēļ.

Mūzikas konkursu rīkošana attālināti 2020.gadā kļuvusi par ierastu praksi. Daugavpilī šādā formātā norisinājās vairāki pasākumi, kuru dalībnieku sniegums, līdztekus Ziemassvētku dziesmu konkursa dalībnieku priekšnesumiem, arī apskatāms “Latvian Contests” kanālā.

III Starptautisko Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursu rīko Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Vienības namu.

