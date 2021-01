Par ES pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakām

Jaunumi Sabiedrība | 7. janvāris 2021 | 17:12

Sociālais dienests informē, ka atsevišķi dzīvojošas personas, kuru ienākumu līmenis ir no 242,01 euro līdz 327,00 euro var saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu Sarkanajā krustā. Lai atbalstu saņemtu personām, kurām iepriekš statusa izziņā nebija norādes par atbalsta saņemšanu var sazināties ar Dienestu pa tālruni, lai vienotos par statusa izziņas saņemšanas kārtību.

Tālrunis uzziņām - 25900738,

Tālrunis uzziņām Šaurā iela 23, 26., 28. klientiem- 29153451.

Izziņa tiks izsniegta balstoties uz iesniegto deklarāciju un iesniegumu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 2020. gadā.



Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām ienākumu līmenis ar 01.01.2021. ir 327 euro (līdz šim bija 242 euro) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 229 euro.

Latvijas Sarkanā Krusta palīdzības izdales punktu Daugavpilī darba laiks:

Visu veidu pakas (izņemot kancelejas preces bērniem līdz 2 gadiem ) , humānās palīdzības preces var saņemt Ventspils ielā 22 (no pagalma) t.28820233 :

Otrdien no 15.00. – 18.00..

Trešdien no 12.00. - 18.00.

Ceturtdien no 15.00. – 18.00.

Visu veidu pakas var saņemt 18.Novembra ielā 197 v t.26870541:

Pirmdien no 14.00. – 18.00.

Otrdien no 10.00. – 15.00.

Ceturtdien no 10.00. – 15.00

Tālr.informācijai 26 36 40 32

Sīkāka informācija www.atbalstapakas.lv

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Daugavpils