Kas mainījies, beidzoties «Brexit» pārejas periodam?

Jaunumi Pasaulē | 1. janvāris 2020 | 21:07

Decembra izskaņā Lielbritānija un Eiropas Savienība beidzot panāca ilgi gaidīto vienošanos par abu pušu attiecībām pēc “Brexit”. Bezvienošanās scenārijs kaitētu abām pusēm, bet jo īpaši Lielbritānijai. Taču ar vai bez panāktās vienošanās, no 1. janvāra Eiropas Savienības un Lielbritānijas attiecības jebkurā gadījumā piedzīvo pārmaiņas.

Pārejas perioda laikā uz Lielbritāniju attiecās Eiropas Savienības vienotā tirgus un muitas savienības noteikumi, un 31.decembrī tie beidzās. Abu pušu panāktā vienošanās regulēs attiecības pēc šī pārejas perioda beigām. 1. janvārī vienošanās stāsies spēkā pagaidu kārtībā, jo to decembrī vairs nevarēja paspēt ratificēt Eiropas Parlaments.

Izmaiņas skar gan uzņēmumus, gan privātpersonas.

Ja vienošanās netiktu panākta, no 1. janvāra abu pušu starpā spēkā stātos muitas tarifi, tomēr izdevies vienoties, ka nolīgums paredz nulles tarifus un nulles kvotas visām precēm. Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts uzsver, kādēļ tas ir būtiski: “Jāsaka, ka īpaši jūtīgi tas ir lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem. Kā piemēru var minēt, ka saskaņā ar jaunajām likmēm bezvienošanās gadījumā gaļas vai piena produktiem būtu jāpiemēro tarifi virs 40% vai 25%.”

Tirdzniecības jomu izceļ arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (“Jaunā Vienotība”):

“Mēs redzam, ka tirdzniecības attiecības būs plašas, labas un bez tarifiem. Un tas ir būtiski mūsu uzņēmumiem un uzņēmējiem.”

Tomēr 31.decembrī starp abām pusēm beidzās brīva preču aprite, līdz ar to no 1. janvāra visas preces, kas tiks ievestas Eiropas Savienības muitas teritorijā no Lielbritānijas vai otrādi, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei. To atzīmē arī ministrs: “Kas gan, protams, apgrūtinās mazliet darbu, atšķirībā no brīvas tirdzniecības ES ietvaros, ka muitas procedūras, deklarēšana un apskates ir iespējamas.”

Tāpat jāņem vērā, ka, iegādājoties preces Lielbritānijā un iebraucot Eiropas Savienībā, muitā būs jādeklarē personīgās bagāžas preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs noteiktu robežvērtību, kas dažādiem transportlīdzekļiem ir noteikta atšķirīga.

Sīkāka informācija par izmaiņām, kas no 1. janvāra stājušās spēkā, meklējama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

Tāpat no 1. janvāŗa jārēķinās ar izmaiņām, kas skars pasta sūtījumus. Proti, uz sūtījumu saņemšanu no Lielbritānijas tagad attiecas tādi paši nosacījumi kā uz jebkuru nekomerciālu vai komerciālu pasta sūtījumu, kas tiek sūtīts uz Latviju no valsts, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Augstākas vērtības sūtījumiem un akcīzes precēm tiks piemēroti nodokļu maksājumi. Precīzāku informāciju iespējams atrast Latvijas Pasta mājaslapā.

Izmaiņas attiecas ne tikai uz preču kustību.

No šī gada beidzas brīva personu kustība starp abām pusēm.

Bloka pilsoņiem vairs nebūs automātisku tiesību ilgstoši uzturēties un strādāt Lielbritānijā. Latvijas pilsoņiem, kuri nedzīvo Lielbritānijā vai kuru tiesības negarantē Izstāšanās līgums, un kuri vēlas sākot no šī gada studēt vai strādāt Lielbritānijā, būs jāatbilst noteiktiem kritērijiem un jāpiesakās vīzai jaunās imigrācijas sistēmas ietvaros. Tomēr arī turpmāk Latvijas pilsoņiem īstermiņa ceļošana līdz 6 mēnešiem uz Lielbritāniju būs iespējama bez vīzas, piemēram, lai apmeklētu valsti kā tūristam, apciemotu ģimeni un draugus, piedalītos īstermiņa mācību vai ar uzņēmējdarbību saistītās darbībās, piemēram, pasākumos un konferencēs.

Kas attiecas uz personu pārvietošanos, no 1. janvāra mainījusies arī līdzšinējā Latvijas un Lielbritānijas transportlīdzekļu vadītāju apliecību atzīšana un apmaiņa. Latvijā izdotās un derīgās transportlīdzekļu vadītāja apliecības būs izmantojamas braukšanai Lielbritānijā, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš. Vienlaikus, neatkarīgi no vadītāja apliecības derīguma termiņa, tā būs derīga ne ilgāk kā trīs gadus pēc autovadītāja kļūšanas par Lielbritānijas rezidentu vai sasniedzot 70 gadu vecumu. Pēc tam tā ir jāapmaina pret Lielbritānijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību. Izmaiņas neattieksies tikai uz tiem autovadītājiem, kas Latvijā vai Lielbritānijā uzturēsies īslaicīgi, piemēram, tūristiem vai personām, kas īslaicīgi ceļo darba vajadzībām. Īslaicīgi uzturoties Latvijā vai Lielbritānijā, autovadītāji varēs izmantot derīgas vienas vai otras valsts transportlīdzekļu vadītāja apliecības.

Tāpat izmaiņas no 1. janvāra var skart arī viesabonēšanu, jo Eiropas Savienības mobilo sakaru pakalpojuma saņēmējam var tikt piemērota papildu maksa par viesabonēšanu Lielbritānijā.

LSM