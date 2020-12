No 30.decembra ieviesīs komandantstundu no plkst. 22 līdz 5

Jaunumi Latvija | 29. decembris 2020 | 18:54

Lai mazinātu Covid-19 izplatību gaidāmo svētku laikā, valdība nolēma, ka jau no trešdienas, 30. decembra, Latvijā tiks ieviesta komandantstunda jeb “brīvdienu mājsēdis”, otrdien pēc valdības sēdes informēja premjers Krišjānis Kariņš (“Jaunā Vienotība”).

Valdība nolēma ieviest “brīvdienu mājsēdi” – no 30. janvāra līdz 4. janvāra rītam un no 8.janvāra vakara līdz 10. janvāra rītam. Tas nozīmē, ka no plkst.22.00 līdz 5.00 būs jāuzturas tikai savā dzīvesvietā.

Kariņš uzsvēra, ka šāds lēmums pieņemts, jo jāturpina darīt visu, lai mazinātu kontaktēšanās iespējas ar citiem. Viņš uzsvēra, ka vīruss ir bīstams, viltīgs un var būt nāvējošs. Lēmumu mērķis ir nodrošināt, ka tie, kuri šobrīd neievēro visus ierobežojumus, tomēr to darītu, jo būtu grūtāk tos neievērot.

Komandantstundas laikā ārā varēs atrasties tikai cilvēki, kuri dodas darba vajadzībās, uz darbu vai no darba.

Pēdējo reizi, kad Latvijā miera apstākļos tika ieviesta komandantstunda, bija 1934. gada maijā pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma.

Tāpat valdība nolēma pagarināt ārkārtējo situāciju no pašreiz noteiktā 11.janvāra līdz 7.februārim, informēja Kariņš.

Valdība arī varētu noteikt prasību starptautisko reisu pasažieriem, ierodoties Latvijā, uzrādīt negatīvu Covid-19 testu.

Pašlaik nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst.6.00 līdz plkst.21.00, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai, informēja Valsts kancelejā.

KONTEKSTS:

Covid-19 uzliesmojuma laikā pavasarī Latvijā bija izsludināta ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa ierobežošanai. Situācija vasarā bija stabila, bet septembra beigās saslimstība strauji pieauga. Valdība atkārtoti noteica ārkārtējo situāciju, kuras laikā bija stingrāki ierobežojumi. Par spīti tam saslimstība ar Covid-19 turpināja pieaugt.

Valdība 1. decembrī lēma pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim, bet 17. decembrī valdība apstiprināja papildu ierobežojumus rīkojumā Covid-19 izplatības mazināšanai, aicinot cilvēkus svētkos ievērot klusuma periodu. Tostarp noteikti papildu ierobežojumi tirdzniecībai. Ierobežoti arī klātienes pakalpojumi, kā arī par vienu nedēļu pagarināts skolēnu Ziemassvētku brīvlaiks.

