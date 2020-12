Dome kontrolē būvdarbu gaitu pansionātā

Jaunumi Sabiedrība | 17. decembris 2020 | 17:39

Reaģējot uz publiskā telpā izplatīto video, kurā redzams, ka vienā no Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra istabām, kur uzturas iestādes klienti, no griestiem pil ūdens, Domes vadība nekavējoties pieprasīja paskaidrojumus no pansionāta administrācijas un būvuzņēmēja, kas veic ēkas rekonstrukciju.

Noskaidrojās, ka starpgadījums notika naktī no 11. uz 12. jūniju, jumta seguma nomaiņas laikā: bija vētra, un stipra vēja brāzma daļēji norāva hidroizolācijas plēvi, ar kuru bija nosegts jumts. Uz remonta laiku telpas zem demontētās jumta daļas bija atbrīvotas, tur nebija nedz klientu, nedz personāla. Notikušo pamanīja, tikai kad ūdens pa pārseguma paneļiem nokļuva blakus esošajās telpās.

Pansionāta administrācija uzreiz informēja būvuzņēmēju un tekne tika operatīvi novērsta. Pēc tam jumta un pārseguma stāvokli pastāvīgi novēroja, taču nekādu starpgadījumu vairs nebija.

Domes vadība turpina uzraudzīt situāciju pansionātā gan sakarā ar COVID-19 izplatīšanos iestādē, gan ar rekonstrukciju, kas uz kādu laiku tiek apturēta. Decembra sākumā tika saņemta būvuzņēmēja SIA „Energobaltika” vēstule par būvdarbu apturēšanu objektā, jo vairāki firmas darbinieki bija saslimuši ar COVID-19. Ievērojot SPKC rekomendācijas, būvdarbus bija plānots atjaunot pilnā apjomā 15.12.2020, taču sakarā ar ārkārtējo situāciju iestādē, saistītu ar darbinieku un pacientu saslimšanu, būvniecības procesa dalībnieki ir spiesti pagarināt tehnoloģisko pārtraukumu, līdz situācija uzlabosies. Uz doto brīdi pansionātā notiek konservācijas darbi ārpus telpām.

