Ugunsgrēkā nodedzis veikals «Depo» Rēzeknē

Jaunumi Notikumi | 12. decembris 2020 | 17:33

LSM LSM

Rēzeknē sestdien, 12. decembrī, agri no rīta izcēlās ugunsgrēks būvniecības preču veikala "Depo" ēkā. Plkst.10.38 ugunsgrēku izdevies lokalizēt, tomēr lokalizācijas darbi turpinājās. Cietušo ugunsnelaimē nav, informēja veikalu "Depo" īpašnieka SIA "Depo DIY" pārstāvji.

Plkst.10.38 ugunsgrēks Rēzeknē, kur deg būve 13 500 kvadrātmetru platībā, tika lokalizēts.

Piesaistīta uzņēmuma tehnika konstrukciju pārkraušanai. Tās tiek pārbaudītas ar termokamerām un norisinās atsevišķu degšanas perēkļu dzēšana.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsi pirms trijiem naktī saņēma izsaukumu Rēzeknē, uz veikalu "Depo", kur bija izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Ēka dega pilnā platībā ar atklātu liesmu 13 500 kvadrātmetru platībā. No blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas tika evakuēti iedzīvotāji.

p pulksten deviņiem no rīta Rēzeknē, pie veikala "Depo" gaisā jūtams un redzams liels piedūmojums. Ēkas daļā, kur automašīnas var iebraukt veikala "Depo" būvniecības nodaļā, redzamas vēl atklātas liesmas. Strādā ugunsdzēsēji. Vējš liesmas un spēcīgo sadūmojumu pūš uz privātmāju un daudzdzīvokļu māju pusi Stacijas ielā. Vairāku māju iedzīvotāji naktī evakuēti. Māju iedzīvotāji stāsta ka tika atslēgta elektrība, liesmas ar vēju gāja viņu virzienā, līdzi nesot arī dažādas atlūzas. Evakuētajiem iedzīvotājiem vietējā pašvaldība nodrošināja autobusu, kur patverties. Savukārt veikala "Depo" otrpus ceļa pretējās mājas iedzīvotāja Renāte stāsta, ka liesmas īsā laikā pārņēmušas veikala ēku.

“Burtiski pusstundas laikā viss veikals bija ugunī. Cik lielas bija? Ļoti lielas, sākumā mazākas, mēs pat baidījāmies, ka mums pārsviedīsies tāpēc, ka dūmi tādi, tās dzirksteles lēca, nelabs skats pašiem, tepat blakus atrodoties. No pus trijiem līdz pusē pieciem paši negājām gulēt, domājām, kas te būs, varbūt pašiem būs jāvāc mantas, no mājas jāiet ārā,” stāsta iedzīvotāja Renāte.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu saņēma īsi pirms trijiem naktī. Notikuma vietā strādāja 34 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot astoņas auto cisternas un auto kāpnes.

“Notikuma vietā ierodoties jau dega ar atklātu liesmu ēkas jumts, uguns strauji izplatījās un pastāvēja konstrukciju sabrukšanas draudi, kas laika gaitā, dzēšot ugunsgrēku, arī notika, līdz ar to dzēšanas darbi tika organizēti pārsvarā no ārpuses, jo iekšpusē to nav iespējams darīt, jo konstrukcijas gan jumts, gan sienu konstrukcijas bruka, tika nozīmēti arī ugunsdzēsēji, kas uzraudzīja situāciju, lai brīdinātu kolēģus par iespējamo apdraudējumu,” stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola.

Dzēšanas un glābšanas darbi turpinās.

“Turpinās ugunsgrēka ierobežošanas darbi, tiek piesaistīta arī papildus tehnika, lai jauktu konstrukcijas un attiecīgi arī izvestu ārā priekšmetus, kurus ir iespējams evakuēt no būves vai tās tuvumā esošām teritorijām, vēl turpinās dzēšanas darbi.”

Notikumā uz vietas situācijai seko līdzi arī Valsts vides dienests, Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktores vietniece Rita Eiduka norāda, ka viņus satrauc, kas notiek ar emisijām.

“Sadūmojumu un slikto gaisu jūt visi rēzeknieši jau šobrīd, tas, kas šobrīd uztrauc, ir dzēšanas ūdeņi nokļuvu lietus ūdeņu kanalizācijā, kura izplūst Rēzeknes upē, kā informēja veikala pārstāvji, nekādi klāt vielu daudzumi pievesti nebija. Bija ikdienas daudzums sadzīves ķīmijai, gan krāsām un citām vielām. Precīzāka informācija būs drusku vēlāk,“ norāda Rita Eiduka.

Valsts policija sākusi kriminālprocesu saistībā ar ugunsgrēku veikalā "Depo" Rēzeknē.

“Kriminālprocess ir uzsākts, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās iemeslus. Policija tāpat sniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, un naktī tika evakuēti arī iedzīvotāji, aptuveni 70 no blakus esošajām mājām. Šobrīd ugunsgrēka lokalizācijas darbi aizvien turpinās,” stāsta Valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe.

Savukārt veikala “Depo” vadība šobrīd atrodas uz vietas, taču pagaidām komentārus par notikušo nesniedz.

Uzņēmumā "Depo DIY" norāda, ka tajā ir izveidota iekšējā darba grupa, kas piedalās ugunsgrēka radīto seku novēršanas darbos. Uzņēmums sadarbojas ar atbildīgajām valsts institūcijām, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās iemeslu.

Kompānija "Depo DIY" reģistrēta 2004.gadā, un tās pamatkapitāls ir 7 501 006 eiro. 2019.gadā "Depo DIY" koncerna apgrozījums bija 321,149 miljoni eiro, bet peļņa - 11,298 miljoni eiro.

"Depo DIY" vienīgā īpašniece ir SIA "DMT Pluss". Pēc "Firmas.lv" informācijas, "DMT Pluss" lielākais īpašnieks ir Andris Kozlovskis (25,19%), vienlaikus pa 19,94% kapitāldaļu pieder Verai Marinkēvičai, Artim Kozlovskim un Vinetai Atvarai, savukārt 15% pieder SIA "Ausekļa ielas nams", kas pieder Mārai Lielcepurei-Gaveikai (48,34%), SIA "Paradox Holdings" (48,34%) un SIA "EQT Baltic" (3,32%). "Paradox Holdings" pieder Ģirtam Rungainim (66,67%) un Ingai Rungainei (33,33%), bet "EQT Baltic" vienīgais īpašnieks ir Kristaps Bērziņš.

LSM