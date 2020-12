Kultūras iestādes atvērtas atbildīgiem apmeklētājiem

Jaunumi Kultūra | 11. decembris 2020 | 18:54

Lai gan ārkārtējās situācijas laikā kultūras pasākumu norise ir krietni ierobežota, dažas iestādes, ievērojot stingrus drošības pasākumus, turpina vai atsāk darboties. Pašlaik Daugavpilī var apmeklēt Novadpētniecības un mākslas muzeju, Māla mākslas centru, Latgales centrālo bibliotēku un tās filiāles, bet sestdien, 12.decembrī, durvis atkal ver Marka Rotko mākslas centrs.

LCB un tās filiālēs dažādos pilsētas mikrorajonos daugavpilieši labprāt ņem grāmatas un citus iespieddarbus lasīšanai mājās. Bibliotēkas pārstāvji norāda, ka vispieprasītākie tradicionāli ir mīlas romāni un detektīvi, interesi raisa arī vēsturiskie un biogrāfiskie daiļdarbi, izcilu personību memuāri, jaunieši dod priekšroku piedzīvojumu, fantastikas un fantāzijas žanra darbiem. Nozaru literatūrā pieprasījums bibliotēkās atšķiras – vienā iecienītāki ir rokdarbi un kulinārija, citā – psiholoģija, bērnu audzināšana un medicīna. Tuvojoties svētkiem, lielāka uzmanība tiek pievērsta arī grāmatām par Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Grāmatu izvēle ir patiesi plaša: novembra nogalē Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu plauktos nonāca 1019 jauni iespieddarbi latviešu, krievu un angļu valodā, jaunumi gaidāmi arī decembrī. Daudzās bibliotēkas aktivitātēs var piedalīties arī diģitālajā vide.

No šīs sestdienas, 12. decembra, atbildīgu apmeklētāju pieņemšanu atsāk Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Šeit būs iespējams apskatīt pastāvīgo ekspozīciju „Marks Rotko. Dzīve un māksla”, kā arī septiņas mainīgās ekspozīcijas, kurās apkopoti pašmāju un ārzemju mākslinieku darbi: Egles Einikītes-Narkevičienes (Lietuva) ONE SIZE, Ievas Jurjānes GALS & SĀKUMS. TURPINĀJUMS, Japānas grafikas izstāde JAPĀNAS STĀSTI, Kaspara Geiduka ELEMENTI, Elgas Grīnvaldes TUKŠUMA SPĒKS, Siliana Ma (Ķīna) SVĀRSTĪBAS NO NEKĀRTĪBAS UZ KĀRTĪBU, Ievas Carukas MELNS AR BALTU SATIKĀS. Visus apmeklētājus lūdz korekti lietot sejas maskas, ievērot distanci no citiem apmeklētājiem, kā arī atturēties no centra apskates, ja ir jūtamas augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes.

Decembra sākumā pēc pārtraukuma darbu atsāka Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs un Daugavpils Māla mākslas centrs. Pašlaik tie ir atvērti individuālajiem apmeklētājiem. Māla mākslas centrā apskatāma TLMS "Latgale" 40 gadu jubilejai un Māla centra 10 gadu jubilejai veltīta keramikas izstāde "10x4".

Muzejā arī vēl aizvien apskatāmas vairākas interesantas un savdabīgas mākslas un vēstures izstādes: neparasts salikums ir stikla un ādas priekšmetu izstāde "Tik dažādi/KOPĀ", pirmo reizi uz Latgali atceļojusī Nacionālā mākslas muzeja krājuma izstāde "Radošais tandēms: Romans Suta un Aleksandra Beļcova". Novārtā netiek atstāti arī Daugavpils mākslinieki - Leonīda Baulina 75 gadu jubilejas ietvaros muzejā apskatāma retrospektīva mākslinieka darbu izstāde "GENESIS".

Lielāko popularitāti apmeklētāju vidū šobrīd izpelnās interjera izstāde "Padomju laika dzīvoklī". Daudzi apmeklētāji nāk, lai apskatītu tieši šo izstādi, kavētos atmiņās un izjustu pagājušā gadsimta 60-to, 70-to gadu noskaņu. Cilvēki arī zvana un piedāvā muzejam uzdāvināt savus padomju laika priekšmetus.

Muzejā norāda, ka pēdējā laikā vairums apmeklētāju izvēlas aktivitātes svaigā gaisā, tāpēc iegriežas nevis muzejā, bet tā pagalmā, kur apskatāma Ziemassvētku instalācija "Muzeja baltā pasaka", turpinot pasaku motīvu, kas šogad valda pilsētas svētku rotājumos.

Arī Daugavpils Māla mākslas centrā jūtamas Ziemassvētku noskaņas, jo arī tur keramiķi ir pacentušies un izveidojuši skaistu svētku noformējumu, kas var kalpot par lielisku vietu svētku fotogrāfijai.

Dodoties ārpus mājām, iedzīvotājus aicina ievērot visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nekas neaizēnotu svētkus.

