Daugavpilī rūpējas par dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Jaunumi Sabiedrība | 9. decembris 2020 | 19:39

Daugavpils iedzīvotāji, kuri pārvietojas ratiņkrēslā un kuriem ir piešķirta 1.vai 2.grupas invaliditāte, var saņemt pašvaldības atbalstu mājokļa pielāgošanai un vides pieejamības uzlabošanai.

Parasti pandusa (uzbrauktuves)ierīkošana kāpņu telpā vai pie dzīvojamās mājas notiek ar Sociālā dienesta finansiālo palīdzību. To var saņemt cilvēki, kas deklarēti Daugavpilī vismaz vienu gadu un kuru mājoklis atbilst Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.23 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai atrunātajiem kritērijiem. Taču ir arī citas iespējas, kā cilvēki ar kustību traucējumiem var uzlabot dzīves kvalitāti.

Šonedēļ SIA „DDzKSU” speciālisti ierīkoja pandusu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dīķu ielā 47, un šajā gadījumā visi darbi tika apmaksāti no mājas apsaimniekošanas līdzekļiem. Šādu lēmumu aptaujas laikā pieņēma dzīvokļu īpašnieku vairākums. Runa ir par nelielām izmaksām, mazāk nekā 100 EUR. Mājas iedzīvotājs, kuram bija nepieciešams panduss, uzrakstīja iesniegumu SIA “DDzKSU”. Uzņēmuma speciālisti izpētīja problēmu, sastādīja tāmi par plānoto darbu un veiktās aptaujas laikā iepazīstināja ar to dzīvokļu īpašniekus. Vairākums no viņiem nolēma atbalstīt cilvēku, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

Tomēr, tādu gadījumu nav daudz. Parasti darbu apmaksa tiek veikta, balstoties uz Domes saistošajiem noteikumiem. Šogad tie tika grozīti, ievērojami palielinot atbalsta apmēru. Bez tam, ja vienā daudzdzīvokļu namā dzīvo vairākas personas ar invaliditāti, kurām ir tiesības saņemt atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai pandusa ierīkošanai, atbalsts tiek sniegts vairākām personām ar invaliditāti vienlaicīgi, piešķirot paredzēto atbalsta summu katram un to summējot, bet kopējā atbalsta summa nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevumus. Pateicoties tam, SIA „DDzKSU” ierīkos pandusu dzīvojamā mājā Mendeļejeva ielā 3. Šeit dzīvo vairāki cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem ir ļoti nepieciešams labs panduss, un drīzumā viņi to varēs izmantot.

Plašāku informāciju par iespējām saņemt pašvaldības atbalstu mājokļa pielāgošanai un vides pieejamības uzlabošanai var atrast Sociālā dienesta vietnē www.socd.lv, vai arī saņemt, zvanot pa tālr.: 654 40926.

Daugavpils