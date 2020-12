Daugavpils ietērpusies svētku pasakainā rotā

Jaunumi Sabiedrība | 7. decembris 2020 | 20:19

Ar katru dienu Daugavpils arvien vairāk ietērpjas Ziemassvētku rotā. Pie tā pēdējās nedēļās ir aktīvi strādājuši mākslinieki, noformētāji un pilsētas atbildīgie dienesti. Pagājušo sestdien, 5. decembrī, pilsētnieki varēja aplūkot paveiktā darba rezultātu – skaisti izrotātu pilsētas centru, kā arī galvenās Ziemassvētku egles spožo iedegšanos, tai iemirdzoties ar krāsainām gaismām pašā pasakas valstības vidū.

Tagad daugavpilieši un pilsētas viesi, ievērojot visas aktuālās drošības prasības, varēs doties pastaigā pa Ziemassvētku maršrutu, sākot no izrotātās Rīgas ielas, apskatot Vienības laukumu un parkus, un beidzot ar tradicionāli izrotāto Ziemassvētku egli Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā.

Pilsētas centrā, mirgojot krāšņām gaismiņām, zaigo galvenā pilsētas egle, ap kuru izvietojušās pasaku mājiņas, katra no kurām ir veltīta atsevišķai pasakai ("Sprīdītis", "Zaķīšu pirtiņa", "Alise brīnumzemē", "Maša un lācis", "Sarkangalvīte" un lielajā mājā - "Sniegbaltīte"). Ņemot vērā situāciju ar Covid-19, tās varēs apskatīt tikai no ārpuses. Šeit skan Ziemassvētku mūzika un valda svētku noskaņa. Sestdienas vakaros viesnīcas “Park Hotel Latgola” bārs nodrošinās iespēju nobaudīt dažādus gardumus, karstvīnu, karstos dzērienus, kā arī latviešu nacionālos ēdienus no vasaras terases.

Andreja Pumpura skvērā mākslinieki izveidoja brīnumaino vasaras dārzu, kur mitinās neparasti dzīvnieki un pat salā plaukst mirdzoši ziedi. Šo noskaņu pastiprina arī šeit skanošās audio-pasakas.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā (Rīgas ielā 8) no 5. decembra būs apskatāma instalācija “Muzeja baltā pasaka”, kuru varēs aplūkot katru dienu no plkst. 10.00 līdz 22.00. Skaisti Ziemassvētku rotājumi izveidoti arī teritorijā pie Dizaina un mākslas skolas “Saules skola”.

Gandrīz katru dienu dažādās pilsētas vietās parādīsies arvien jauni svētku noskaņas elementi. Dubrovina parka noformēšana, ko rotās "retro" tematika, tiks pabeigta līdz decembra vidum. Savukārt svētku egles pilsētas mikrorajonos jāuzstāda līdz 11. decembrim.

