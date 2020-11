Bibliotēka aicina izmantot attālinātos pakalpojumus

Jaunumi Kultūra | 30. novembris 2020 | 15:16

Laikā, kad klātienē piedāvātās iespējas un pakalpojumi ir ierobežoti, arvien lielāku aktualitāti iegūst elektroniskie resursi. Bibliotēka piedāvā attālinātu piekļuvi vairākiem abonētiem tiešsaistes resursiem, kā arī aicina grāmatu pasūtīšanai un lietošanas termiņa pagarināšanai izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu.

Ikvienam Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) un filiāļu reģistrētam lasītājam, saņemot no bibliotēkas unikālu lietotājvārdu un paroli, ir iespēja kļūt par autorizētu LCB elektroniskā kataloga lietotāju un izveidot savu profilu sadaļā “Mana bibliotēka”. Profila īpašnieks var elektroniski meklēt un pasūtīt grāmatas, aplūkot sev izsniegto izdevumu sarakstu un vēsturi, sekot grāmatu nodošanas termiņiem un vajadzības gadījumā tos pagarināt.

Izmantojot LCB elektroniskā kataloga piekļuves datus, var reģistrēties arī bezmaksas e-grāmatu platformā “3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Tajā pieejams plašs un daudzveidīgs tulkotās un oriģinālliteratūras klāsts latviešu valodā tādās kategorijās kā vēsture, politika, praktiskā psiholoģija, biogrāfiskās grāmatas, uzņēmējdarbība, kriminālromāni, dāmu romāni, literatūra bērniem un jaunatnei, kā arī darbi fantāzijas un fantastikas žanrā. Turklāt platforma ik nedēļu tiek papildināta.

Bibliotēka piedāvā arī vairākas abonētās datubāzes, kas reģistrētiem lietotājiem ir pieejamas attālināti (jebkurā vietā, kur pieejams internets). Piekļuves datus gan LCB elektroniskajam katalogam, gan datubāzēm var saņemt, rakstot uz e-pastu info@lcb.lv un norādot lietotāja kartes numuru un/vai vārdu, uzvārdu.

Attālinātai lietošanai tiek piedāvātas šādas datubāzes:

Letonika – digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Datubāze nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta latviešu literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem.

EBSCO – e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, ekonomikā, medicīnā, izglītībā, inženierzinātnēs, vides aizsardzībā, socioloģijā, informācijas tehnoloģijās u.c. zinātņu nozarēs. Datubāzē pieejami pilnteksta raksti no tādiem pazīstamiem žurnāliem kā Time, Newsweek, Cosmopolitan, New Yorker, National Geographic, Sound & Image u.c. Ir iespēja tulkot publikācijas no angļu valodas uz vācu, itāļu, franču u.c. valodām. Jaunākais papildinājums bibliotēkas lietotājiem pieejamo datubāzu klāstā – Open Dissertations. Šī datubāze nodrošina piekļuvi vairāk nekā 1,2 miljoniem zinātnisko darbu un disertāciju elektroniskajiem ierakstiem.

Britannica ACADEMIC – sniedz informāciju par ievērojamām personām, nozīmīgiem notikumiem, sasniegumiem dažādās nozarēs. Pieejami arī ikdienas svarīgāko ziņu apskati no The New York Times un BBS News, kā arī interaktīvs pasaules atlants, kurā iekļautas kartes un raksti par dažādiem kontinentiem un reģioniem, demogrāfiskiem rādītājiem u.c.

Plašāku informāciju par tiešsaistes resursu izmantošanu un piekļuvi var saņemt pa tālruni 654 26422 vai rakstot uz e-pastu info@lcb.lv.

Informāciju sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas

sabiedrisko attiecību vadītāja

Jana Konopecka

654 76345

jana.konopecka@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

Daugavpils