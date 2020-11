Daugavpils pašvaldības stipendijas piešķirtas 17 topošajiem ārstiem

Jaunumi Sabiedrība | 27. novembris 2020 | 20:03

Jau daudzus gadus Daugavpils pašvaldība risina mediķu trūkuma problēmu, īstenojot dažādas atbalsta programmas. Daudziem topošiem mediķiem pašvaldība sedz studiju maksu un izmaksā stipendijas. Šogad, atbalstot topošos ārstus, Dome bija izsludinājusi stipendiju konkursu. Pieteikumus varēja iesniegt līdz 1.novembrim. Pretendentu izvērtēšana noslēdzās, un finansiālu atbalstu sākot ar 2020. gada novembri saņems 17 ārsti rezidenti un medicīnas studenti.

Pirms konkursa izsludināšanas medicīnas iestādes bija iesniegušas informāciju par to, kādi speciālisti šobrīd ir nepieciešami visvairāk. Šis saraksts tika apstiprināts ar Domes lēmumu Nr.217. no 28.05.2020. Balstoties uz to arī tika atlasīti pretendenti. Rezultātā stipendijas nolemts piešķirt trijiem 6.kursa medicīnas studentiem, kas ik mēnesi visu studiju laiku (ja ievēros līguma nosacījumus) saņems no Domes pa 300 euro, kā arī 14 ārstiem-rezidentiem (trīs kardiologiem, diviem ķirurģiem, diagnostam-radiologam, oftalmologam, neonatologam, anesteziologam-reanimatologam, reimatologam, narkologam un trīs psihiatriem), kuri līdz studiju beigām ik mēnesi saņems 430 euro. Pretī viņi apņemas pēc studiju beigām vismaz 5 gadus nostrādāt Daugavpilī.

Daži pieteikumi bija noraidīti, jo tie neatbilda noteikumos atrunātajiem kritērijiem: tā, piemēram, vairāki pretendenti jau saņem pašvaldības stipendiju, kas piešķirta iepriekš. Viens pretendents iepriekš ar pašvaldības atbalstu jau pabeidza 1.rezidentūru, uzreiz iestājās 2. rezidentūrā citā specialitātē, un vēlas, lai pašvaldība apmaksā arī to, bet noteikumi to neparedz. Dažu pretendentu specialitāte nemaz nebija prioritāro sarakstā. Arī pašvaldības budžeta līdzekļi programmas īstenošanai ir ierobežoti.

Paralēli medicīnas personāla piesaistei, DRS strādā arī pie pakalpojumu pieejamības uzlabošanas. Jau ilgu laiku ir aktuāls jautājums par jaunās MRT iekārtas iegādi. 2008.gadā uzstādītā iekārta ir praktiski vienīgā visā reģionā un ārkārtīgi pieprasīta ne vien ambulatorajā ārstēšanā, bet arī slimnīcas ikdienas darbā, taču tā jau ir novecojusi un netiek galā ar lielo slodzi. Šobrīd tiek izskatītas dažādas iespējas, kā tikt pie jaunas iekārtas vai atjaunot esošo.

