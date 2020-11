Skolēni zīmēja Vladimira Korotkeviča dzintaru valsts pasakas

Jaunumi Kultūra | 26. novembris 2020 | 21:52

BKC BKC

2020.gada 25.novembrī Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC), ar visu piesardzības normu ievērošanu ārkārtējās situācijas laikā, sakarā ar koronovīrusa izplatīšanos, tika atklāta bērnu zīmējumu izstāde pēc Vladimira Korotkeviča “Dzintaru valsts pasaku” motīviem, veltīta baltkrievu literatūras klasiķa 90.gadadienai.

Vladimirs Korotkevičs – viena no spilgtākajām XX gadsimta baltkrievu literatūras personībām; rakstnieks, publicists, dzejnieks, dramaturgs, scenārists. Tulkotāju visā pasaulē atzina pateicoties saviem daiļdarbiem, kuri ietver sevī augstu māksliniecisku kultūru, patriotismu un romantismu, humānistisku un filozofisku virzienu.

V.Korotkevičs atstāja nozīmīgu pēdu arī Latvijas zemē. Viņam patika ciemoties Latvijā, kur dzīvoja viņa draugi, viņš šai zemei veltīja “Dzintaru valsts pasakas”. Tā ir eseja, liriskas skices par Latviju, kura balstās uz reālajiem notikumiem un iespaidiem, mijas ar pasakām par latviešu zemi, uzrakstīta poētiski un alegoriski, ar humoru un cieņu, un stāsta par to, ka mīlestība un labais uzvar ļauno.

“Dzintaru valsts pasakas” – par šo tēmu V.Korotkeviča jubilejas datumam BKC organizēja bērnu zīmējumu konkursu, kurā piedalījās bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem no Daugavpils 22.pirmsskolas izglītības iestādes, 3.vidusskolas un “Saskaņas” pamatskolas, kā arī no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un pat no Lielbritānijas.

Baltkrievu kultūras centrs sirsnīgi pateicas visiem konkursa dalībniekiem, viņu pedagogiem, vecākiem un vecvecākiem. Konkurss noslēdzies un visi dalībnieki saņems diplomus un suvenīrus.

Apskatīt bērnu zīmējumus var BKC mājaslapā www.bkc.daugavpils.lv



Baltkrievu kultūras centrs