Daugavpils slimnīca atvēl atsevišķu Covid-19 boksu bezpajumtniekiem

Jaunumi Sabiedrība | 26. novembris 2020 | 21:22

D-fakti.lv D-fakti.lv

Daugavpilī Covid-19 infekcija izplatās arī starp bezpajumtniekiem, no kuriem daļa ir pastāvīgie Daugavpils reģionālās slimnīcas detoksikācijas palātas pacienti. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šos pacientus izolēs atsevišķos slimnīcas boksos līdz brīdim, kad tiks saņemti divi negatīvi Covid-19 testēšanas rezultāti pēc kārtas.

Daugavpils reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļas pacientu kontingents ir dažāds un nereti slimnīcā nonāk no ielas. Tā atzīst nodaļas vecākā māsa Irēna Ļaskeviča. Bieži vien tur nonāk bezpajumtnieki pēc dažādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, ko izdarījuši alkohola reibumā.

"Viņi dzīvo savā pasaulē, kuru tas neskar. Ir divi instinkti – iedzer, paguļ, nu, vēl trešais – paēd. Tie var inficēt lielu mūsu pilsētas iedzīvotāju daļu, mūsu municipālos dienestus, medicīnas darbiniekus, jo viņi pastāvīgi kaut kur kaujas, krīt, nonāk slimnīcas traumpunktā vai mūsu nodaļā,” stāsta Daugavpils slimnīcas Narkoloģijas nodaļas vecākā medicīnas māsa Irēna Ļaskeviča.

Ilgstošas alkohola lietošanas dēļ zūd kritiskā domāšana. Līdz ar to šie cilvēki, kā piebilst slimnīcā, jau vairs nav spējīgi pat novērtēt faktu, ka var kādu apdraudēt. Lai nodrošinātu citu Covid-19 pacientu labsajūtu, kā arī personāla drošību, bezpajumtniekus, kuriem arī konstatēta inficēšanās, izolēs atsevišķi.

Ja būs nepieciešams, tiks nodrošināta arī apsardze, jo iepriekš bijušas situācijas, kad draugi nākot “glābt”. Šī iemesla dēļ netiek arī atklāta konkrētā boksa atrašanās vieta. Boksā ir deviņas gultas vietas, jo tieši tik ir regulāro narkoloģijas nodaļas detoksikācijas palātas klientu.

"Viņiem nav iespējams iziet izolāciju kā tādu, izrakstoties no slimnīcas. Tad mēs no savas puses piedāvājam viņiem iespēju adekvātos apstākļos siltās telpās ar ēdināšanu iziet šo pašizolāciju līdz tam brīdim, kamēr viņi atveseļosies. Protams, ja viņi to negribēs darīt pēc pašu vēlēšanas, iestāsies piespiedu kārta,” pastāstīja Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs.

Kā jau citās pašvaldībās, arī Daugavpilī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem tiek izsniegtas vairākkārt lietojamās sejas aizsargmaskas. Tās piešķir arī tiem, kuri nonāk nakts patversmē. Ir gan novērots, ka bezpajumtnieki tās tomēr nevalkā, tāpēc profilakses nolūkos savu darbu veic arī pašvaldības policija.

LSM