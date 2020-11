Saeima apstiprina palīdzības pabalstu bērnu pieskatīšanai Covid-19 pandēmijas laikā

Jaunumi Latvija | 26. novembris 2020 | 21:25

Publicitātes foto Publicitātes foto

Covid-19 pandēmijas laikā būs palīdzības pabalsts bērnu pieskatīšanai, paredz ceturtdien Saeimas apstiprinātie grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu".

r likuma grozījumiem ieviests vienreizējs slimības palīdzības pabalsts par 14 kalendārajām dienām, kuru sociāli apdrošinātajai personai būs tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no šī gada 30.novembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Pabalstu varēs saņemt gadījumā, ja bērns vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) ar Covid-19 saistītu apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt bērnudārzu vai mācības skolā notiek attālināti un vecākam nav iespējas strādāt attālināti. Pabalstu varēs saņemt arī par bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadu vecumam.

Pabalstu izmaksās 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem.

Pabalstu neizmaksās, ja persona ir nodarbināta, veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai personai piešķirts slimības pabalsts, vecāku pabalsts, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai dīkstāves atbalsts.

Vairāki deputāti sēdē norādīja, ka atbalsta regulējums ir "ātrs risinājums", kas radīts steigā un nepalīdzēšot visām ģimenēm. "Pēc ziemas brīvlaika pienāk janvāris, un janvārī šī te viena skola, kurā mācās viens no šiem te ģimenes trīs bērniem, aiztaisās ciet tādēļ, ka kādam skolā ir atklāts Covid-19. Māmiņa vai tētis saņem šo te pabalstu, paliek mājās. Pēc divām nedēļām pienāk kārta bērnudārzu slēgt. Un ko tad darīt šiem te vecākiem," stāstīja deputāte Anita Muižniece (Jaunā konservatīvā partija).

Deputāti likuma grozījumus pieņēma steidzamības kārtā, vienojoties, ka nepieciešamības gadījumā, mainoties situācijai, tie tiks laboti

"Jūs tagad runājiet par to, kas būs pēc kāda janvāra. Kā zināms, bērniem brīvlaiks beidzas janvāra pirmajos datumos. Vēl pēc tam 14 dienas ir iespējams izmantot slimības palīdzības pabalstu. Ar to, ko jūs sakiet, jūs jau pasakiet, ka jūs jau ziniet, ka skolas būs slēgtas, un bērnudārzi būs slēgti. Bet līdz tam vēl ir mēneši laika," atbildēja labklājības ministre Ramona Petraviča ("KPV LV").

Atbildīgās komisijas vadītājs Andris Skride ("Attīstībai/Par!") norādīja, ka pirmā posma pabalsti tiks izsniegti līdz 14. janvārim un pēc tam tiks vērtēta situācija.

Arī Petraviča pauda cerību, ka tiks rasts risinājums, lai bērni varētu atsākt mācības.

Labklājības ministrijā informēja, ka no slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko ietur no slimības pabalsta. Līdz ar to jaunais pabalsts finansiāli būtiski neatšķirsies no slimības pabalsta, ko vecāki patlaban saņem pašu vai bērnu slimības gadījumā.

Saeimā skaidroja, ka tiesības uz pabalstu būs vienam no bērna vecākiem vai adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns. Pabalstu varēs saņemt arī audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Tāpat pabalstu varēs pieprasīt viena atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas centru vai dienas aprūpes centru.

Lai saņemtu pabalstu, personai būs jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegums un darba devēja apstiprinājums, ka persona nevar strādāt attālināti.

Saistībā ar bērna aprūpi būs jāiesniedz arī izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācība procesa organizēšanu attālināti.

Savukārt saistībā ar pilngadīgas personas aprūpi būs jāiesniedz pašvaldības izziņa, ka personai ir piešķirts dienas centra vai dienas aprūpes centra pakalpojums un pašvaldības, dienas centra vai dienas aprūpes centra izziņa, ka Covid-19 saistīto apstākļu dēļ dienas centra vai dienas aprūpes centra pakalpojumi nav pieejami.

Pabalstu būs jāpieprasa ne vēlāk kā desmit dienu laikā no dienas, kad pirmsskolas grupas vai izglītības iestāde slēgta vai uzsākts mācību process attālināti, vai dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

Slimības palīdzības pabalstu finansēs no valsts pamatbudžeta.

LSM