Uz laiku pensionāriem braukšana sabiedriskajā transportā būs ar 50% atlaidi

24.novembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē bija nolemts uz laiku atcelt pensionāriem bezmaksas braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā, nosakot braukšanas maksas atvieglojumu 50% apmērā līdzšinējo 100% vietā.

Tas nozīmē, ka no 26.novembra līdz brīdim, kad situācija būs stabilizējusies, pašvaldībā deklarētiem pensionāriem par braukšanu pilsētas tramvajos un autobusos būs jāmaksā 25 centi. Šāds lēmums pieņemts, lai mazinātu drūzmēšanos transportā un pasargātu no inficēšanās iedzīvotāju kategoriju, kas atrodas īpašā riska grupā. Pārējie pašvaldības atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā.

Neraugoties uz to, ka lielākā saslimstība šobrīd novērojama jaunāku iedzīvotāju vidū, tieši vecākā gadagājuma cilvēki ir visvairāk pakļauti COVID-19 smagajām sekām, tāpēc viņiem ļoti rūpīgi būtu jāizvērtē vajadzība doties ārpus mājām. Tajā pat laikā, izmantojot braukšanas maksas atvieglojumu 50% apmērā, pensionāri nepieciešamības gadījumā varēs apmeklēt medicīnas iestādes, kuru darbība šoreiz, atšķirībā no pavasarī izsludinātās ĀS, nav apturēta. Savukārt no sociālo iestāžu un publisko vietu apmeklējumiem noteikti vajadzētu atturēties. It īpaši, jo visu nepieciešamo informāciju var iegūt attālinātā veidā.

27.novembrī vairākās pašvaldībās, arī Daugavpilī, tiks ieviesti papildus pasākumi COVID-19 izplatības mazināšanai, saskaņā ar kuriem būtiski būs jāierobežo cilvēku skaits pilsētas sabiedriskajā transportā: pasažieru skaits nedrīkstēs pārsniegt 50% no transportlīdzeklī maksimāli pieļaujamā, tāpēc AS “Daugavpil satiksme” aicina sekot līdzi aktuālai informācijai, ievērot sēdvietu marķējumu autobusos un tramvajos, kā arī lūdz visus pasažierus atbildīgi izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu.

