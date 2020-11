DRS aktualitātes: pacienti no reģiona un avārijas stāvoklī esošas ēkas nojaukšana

Jaunumi Sabiedrība | 13. novembris 2020 | 07:34

11. novembrī Daugavpils reģionālajā slimnīcā ārstējas 38 Covid-19 pacienti, viens no viņiem ir smagā stāvoklī. Nedēļas nogalē viens cilvēks, kuram reanimācijā tika veikta plaušu ventilācija, nomira. Pēdējo dienu tendence rāda, ka ir palielinājies koronavīrusa slimnieku īpatsvars no Daugavpils (21 no 38).

Šobrīd DRS pieņem pacientus gan no Daugavpils pilsētas un novada, gan no citām pilsētām: Ogres, Pļaviņām, Jēkabpils, Vecumniekiem, Krāslavas, Aknīstes un Aizkraukles. Koronavīrusa uzliesmojuma dēļ Aizkraukles slimnīcā šī medicīnas iestāde tika slēgta, un Covid-19 pacienti tika novirzīti uz Daugavpili.

Neskatoties uz situāciju ar koronavīrusu, Daugavpils reģionālā slimnīca nebeidz risināt saimnieciskus jautājumus. Tuvākajā laikā pie iebrauktuves DRS teritorijā jāsākas vecās mikrobioloģiskās laboratorijas avārijas stāvoklī esošās sarkanās ēkas nojaukšanas darbiem. Bez tam tiks sakārtoti gājēju celiņi – tiks nomainīts asfalta segums. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Rezultātā tiks atvieglota pārvietošanās gan automašīnām, kas izbrauc no stāvlaukuma, gan gājējiem.

Lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu slimnīcā, šonedēļ DRS jāsāk darboties elektronisko karšu sistēmai, kas regulēs ienākšanu iestādē. Tas viss tiek darīts, lai nodrošinātu augsta riska apstākļos strādājošā medicīnas personāla drošību.

