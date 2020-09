Ar vērienu skanēs Rīgas iela Daugavpilī!

Jaunumi Kultūra | 3. septembris 2020 | 20:44

Šī gada 12.septembrī, atklājot IX Mūzikas un mākslas festivālu „Daugavpils ReStArt 2020”, plkst. 20:00 Rīgas iela Daugavpilī aicina uz saviem ikgadējiem svētkiem, ko šogad jau no plkst. 18:00 ievadīs ebreju kultūras dienas norises Mihoelsa un Lāčplēša ielā.

Tā kā šoreiz savijas divi pasākumi, kur Rīgas ielas svētku tematika būs pakārtota Daugavpils dzelzceļa 160.gadadienai, savukārt ebreju kultūras diena atklās un ļaus izbaudīt vissenākās tautas tradīcijas, vēsturi, virtuvi un mūziku, visas pasākumu aktivitātes tiks iedalītas simboliskos peronos un stacijās:

Plkst. 18:00 – 23:00 Rīgas un Mihoelsa ielu krustojumā ar meistarklasēm un ebreju virtuves degustācijām darbosies „Kulināro sajūtu stacija, perons Nr.1”.

Plkst. 18.00 – 23.00 Lāčplēša ielā būs „Ebreju kultūras vēsturiskā stacija, perons Nr.2”.

Pārvietojoties no vienas uz otru staciju Mihoelsa un Lāčplēša ielās pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties arī kvestā – viktorīnā, Oskaram Strokam veltītā tango un ebreju dejas „Havanagila” meistarklasēs, dzīvās mūzikas flešmobā, baudīt klaunu pārsteigumus „Mēs no KOKO planētas” u.c.

No plkst. 20:00 Mihoelsa un Lāčplēša ielu krustojumā uz skatuves savu darbību uzsāks „Ebreju kultūras, muzikālā stacija perons Nr.3”, lai dāvātu ebreju dziesmas un dejas, kā arī jestro un smeldzīgo kleizmeru mūziku.

No plkst. 20:00 ar iespēju apskatīt dzelzceļa ritošo sastāvu, savu norisi piesaka arī Rīgas ielas pasākumi. Tie sākas no „Daugavpils stacijas, perona Nr.4”, kur pirms 160 gadiem savu darbību uzsāka pirmais dzelzceļa posms Latvijā: Sanktpēterburga – Dinaburga.

Vienlaicīgi no plkst. 20:00 līdz pat plkst. 23:00 aktivitātes atklāj arī „Alternatīvās mūzikas stacija, perons Nr. 5” ar skatuvi Rīgas un Alejas ielu krustojumā un „Jauniešu radošā stacija, perons Nr. 6” ar koncertiem Rīgas un Viestura ielas krustojumā. Šajos pieturas punktos būs iespēja tikties ar Jāni Drēģeri (rock band), Varang Nord (metal), Reperi Ūgu, Stop time dance Studio u.c.

Kā norāda Rīgas ielas svētku režisors Māris Susejs: „Daugavpilieši izklāstīs un ietērps dzelzceļa vēsturi radošo emociju gammā, cilvēku stāstos un sajūtās. Aicinām izstaigāt Rīgas ielas radošo sajūtu stacijas, pakavēties daudzkrāsainajos simboliskajos peronos un saprast pilsētas kultūrvidi caur deju, mūziku, vizuālo mākslu, arhitektūru, kā arī kulināro mantojumu.”

Informējam, ka pasākumi tiks fotografēti un filmēti.

Aicinām pasākuma laikā ievērot distancēšanās noteikumus.



