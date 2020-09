Zinību diena Daugavpilī: radošas izklaides un “Bermudu divstūra” koncerts

Jaunumi Sabiedrība | 31. augusts 2020 | 23:27

Vasara ir galā, un pavisam drīz skolu gaiteņus pēc ilga pārtraukuma atkal piepildīs bērnu jautrās čalas. Daugavpilī ik gadu tiek rīkoti Zinību dienai veltītie pasākumi. Arī šoreiz pilsētas pašvaldības un mācību iestādes parūpējās par to, lai 1. septembris paliktu atmiņā ar jaukiem notikumiem gan pirmklasniekiem, gan vecāko klašu skolēniem.

Zinību dienas svinības tradicionāli sāksies skolās. Šo skaisto tradīciju nespēja atcelt pat epidemioloģiskā situācija. Tomēr, būs jārēķinās ar dažiem ierobežojumiem. Galvenais no tiem: uz pasākumiem aicina nenākt kuplā ģimenes pulkā un ievērot visas distancēšanās prasības.

Pēc svētku sarīkojumiem skolās, sāksies kopīga svinēšana. Šogad svētku skatuve no Vienības laukuma pārcelsies uz Dobrovina parku. No plkst.12.00 līdz 14.00 te uzstāsies BJC “Jaunība” radošie kolektīvi. Parkā darbosies radošās darbnīcas, kā arī šī gada jaunums – Marka Rotko mākslas centra veidotā fotozona, kur ikviens varēs kļūt par unikāla laikmetīgās mākslas darba daļu. Iemūžināt pirmo skolas dienu varēs arī Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā, kur būs pieejams tematisks Zinību dienai veltīts fotostūrītis. Starp citu, arī pēc svētkiem, no 2.līdz 4.septembrim, bibliotēkā varēs izveidot paša radītu personalizētu grāmatzīmi. Dalībai darbnīcās jāpiesakās iepriekš.

Īpašu pārsteigumu Daugavpils pilsētas pirmklasniekiem sarūpējis Inovāciju centrs (Vienības ielā 30): no plkst.12.00 līdz 18.00 centra apmeklējums viņiem būs par brīvu! Varēs izveidot arī interesantu aksesuāru, kas noteikti noderēs mācību laikā. Vecāko klašu skolēniem 1.septembrī būs atlaides.

Šogad Zinību dienu kopā ar visu pilsētu svinēs ne vien skolēni, bet arī studenti. Plkst.14.30 uz skatuves Dubrovina parkā tiks sveikti Daugavpils Universitātes pirmkursnieki.

Vakarpusē, plkst.18.00 – 19.00, sekos balvas “Gada organizācija 2019” pasniegšana.

Pēc tam sāksies Zinību dienas ballīte. To ieskandinās grupa “Maffiz”, bet plkst. 20.00 gaidāma vakara kulminācija: pozitīvu enerģijas lādiņu jaunā mācību gada veikumiem sniegs “Bermudu divstūra” jautrā komanda. Vakara noslēgumā sekos diskotēka ar DJ Sine.

Visi svētku dalībnieki tiek aicināti ievērot distancēšanās prasības un citus drošības pasākumus, kā arī izvērtēt savu veselības stāvokli un palikt mājās, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi.

