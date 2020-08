Pie Rēzeknes Daugavpils virzienā sākas jauni ceļa būvdarbi

Jaunumi Ekonomika | 24. augusts 2020 | 23:44

Pirmdien, 24. augustā, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) kopumā divos posmos no Rēzeknes līdz Andronovai Daugavpils virzienā tiek sākti segas pārbūves darbi. No pirmdienas posmā no Rēzeknes līdz pagriezienam uz Skuju kapiem ir paredzēti divi luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, informēja valsts AS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Šajā posmā būvdarbi paredz segas pārbūvi, vietām nomainot arī drenējošo slāni, bet divos posmos kopumā kilometra garumā ceļa pamati tiks nostiprināti ar betona pāļiem, kas pirms pāris gadiem tika izmantoti uz autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) pie Madlienas un šogad uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) pie Jūdažiem. Tādējādi izvairīsies no liela apjoma vājas nestspējas grunts nomaiņas, norādīja LVC.

Pavisam ceļa pamatos tiks iegremdēti 977 pāļi, no tiem 317 būs 11 metrus gari, bet 660 – astoņus metrus gari.

Ceļa segas pamati tiks noklāti ar trīs kārtām asfalta. Vienlaikus tiks sakārtota ūdens novades sistēma, nomainot arī vienu lielizmēra caurteku.

Būvdarbus veic SIA "Binders" par līgumcenu 7,19 miljoni eiro (ar PVN), ko sedz no valsts budžeta. Darbi tiks pabeigti nākamgad.

