Baltkrievija: pārdzīvojam, raudam un nesaprotam…

Pēdējās dienās man bieži uzdot jautājumu, par ko es balsoju Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās. Uzreiz precizēšu lasītājiem: lielākā daļa no mūsu 65 tūkstošiem baltkrievu diasporas Latvijā, nebalsoja Baltkrievijas Republikas prezidenta vēlēšanās, jo nav tās pilsoņi. Latvijas baltkrievi – tie ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, Krievijas pilsoņi un, iespējams, vismazākā tās daļa ir tieši Baltkrievijas pilsoņi.

Es esmu etniskā baltkrieviete, Latvijas pilsone, ar sāpēm un raizēm vēroju notikumus Baltkrievijā un, protams, nespēju palikt vienaldzīga. Iemīļotajā un labklājīgajā dzimtenē, kas ir pārdzīvojusi tik daudz ciešanu karos, miera laikā iztecēja asinis, sākās vardarbība un naids iedzīvotāju vidū...

Lielākajai daļai Latvijas baltkrievu ir ļoti ciešas saiknes ar etnisko dzimteni, tur dzīvo radinieki un draugi, tur palikušas skolas un institūti, atrodas senču kapi. Tāpēc teikt, ka mums nav nekāda sakara ar to, kas notiek kaimiņvalstī – tā ir vaļsirdīga viltība. Mēs visi no Latvijas ļoti uzmanīgi raugāmies uz situāciju Baltkrievijā, tā kā robeža ir slēgta kronavīrusa pandēmijas dēļ. Informāciju saņemam no dažādiem avotiem: kāds zvana baltkrievu radiniekiem, kāds skatās televīzijas kanālu Baltkrievija-24, kādam ir baltkrievu radio, bet tomēr galvenais resurss ir internets.

Mēs ar visu sirdi mīlam Baltkrieviju, raizējamies, pārdzīvojam, raudam, bet patiesi nesaprotam, kas realitātē tur notiek, tāpēc pēdējo dienu noskaņojums ir apjukums, nesaprašana, bailes, nezināšana kā reaģēt, kamēr emocijas pārņem spēju analizēt.

Ļoti ceru, ka ar pragmatisku piesardzību, veselo saprātu un Dieva palīdzību baltkrievi paši izlems savas iekšējās problēmas Baltkrievijā. Bet mēs, neņemot vērā un nepaspriežot nevienu no konflikta pusēm, lūgsimies – par mieru un stabilitāti neatkarīgajā Baltkrievijā; par baltkrievu tautu, tās vienotību un piekrišanu. Un lūdzu, netaisiet no Baltkrievijas briesmoni!



