Vienības namā darbību sāk tradīciju māja

2020. gada 6. augustā plkst. 17.00 Daugavpils Latviešu kultūras centrs Vienības namā Daugavpilī atver durvis jaunas kultūrtelpas – TRADĪCIJU MĀJAS darbībai.

Tās izveides misija ir tradicionālās kultūras vērtību popularizēšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Tradīciju mājā, praktiski darbojoties, piedaloties meistardarbnīcās un nodarbībās, varēs izzināt latviešu tautas tradīcijas. Tur tiks svinēti tradicionālo gadskārtu svētki, rīkotas amatniecības darbnīcas, tautas mūzikas instrumentu spēles apmācība un notiks saspēle ar citiem tautas muzikantiem, notiks semināri par latviešu tradicionālajiem svētkiem, godiem, spēlēm, rotaļām, dančiem, tradicionālo danču vakari, sarunu vakari un diskusijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu. Tur varēs iepazīt arī kulināro mantojumu.

No š.g. 6.augusta līdz 30. septembrim šeit būs skatāma Ingas un Aleksandra Maijeru veidoto māla mūzikas instrumentu izstāde “Svilpaunieki Plus”. Izstādē ‘’Svilpaunieki Plus” tiks eksponēti Ingas Maijeres veidotie māla mūzikas instrumenti, kurus ir uzskaņojis Aleksandrs Maijers. Izstādi papildinās multimediāla izgatavoto skaņurīku retrospekcija un skaņas celiņš, kura ierakstā tiek izmantoti Ingas un Aleksandra veidotie mūzikas instrumenti.

TRADĪCIJU MĀJA būs atvērta no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 10.00 līdz 18.00, pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00, brīvdiena-pirmdiena. Šai laikā būs arī iespēja apskatīt izstādi, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 22425156.

