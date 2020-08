Covid-19 riska dēļ lūdz atsaukties autobusa Rīga–Daugavpils pasažierus

Jaunumi Sabiedrība | 9. augusts 2020 | 22:30

Pasažieris, kuram apstiprināts Covid-19, 31.jūlijā plkst.18.05 pārvietojies ar autobusu maršrutā Rīga–Daugavpils, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Visiem pasažieriem, kas brauca minētajā reisā, jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa tālruni 67271738.

Ja tiek novēroti saslimšanas simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāveic Covid-19 tests.

SPKC atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8.00 - 20.00, sestdienās laikā no 9.00-15.00 un svētdienās laikā no 9.00-12.00.

Epidemiologi arī atgādina, ka šādos gadījumos būtiska loma ir lietotnei “Apturi Covid”, lai ātrāk uzzinātu, vai cilvēks bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, var savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

KONTEKSTS:

Latvijā 10. jūnijā beidzās 12. martā izsludinātā ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa ierobežošanai. Vīruss joprojām cirkulē, un pret to nav nedz zāļu, nedz vakcīnas. Arvien ir spēkā atsevišķi ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai.

No augusta ārā drīkst pulcēties 3000 cilvēku. Ierobežojumi iekštelpās atkarīgi no telpas lieluma. Joprojām spēkā ir divu metru distances ievērošana. Sabiedriskajā transportā mutes un deguna aizsegi vairs nav obligāti.

LSM