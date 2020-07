Pašvaldība veic Garnizona kapu izpēti

Jaunumi Sabiedrība | 20. jūlijs 2020 | 21:01

Pērnā rudenī Garnizona kapos notika teritorijas attīrīšana no krūmiem, lai ierīkotu jaunus apbedījumus, ko veica uzņēmums «Labiekartošana-D». Šopavasar šajā vietā virs zemes tika atrastas kultūrvēsturiskās vērtības, munīcija un cilvēku kaulu fragmenti. Bažas par šo situāciju uzreiz pauda Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī. Tāpēc pašvaldība apturēja visus veicamos darbus un nolēma veikt rūpīgu izpēti.

Atklātie apbedījumi, iespējams, 19. gadsimta beigu vai pat vidus apbedījumi, kad Garnizona kapsēta tikko sāka veidoties un ir pirmie Daugavpils cietokšņa karavīru un personāla kapi. Lai iegūtu precīzāku ainu, bija izveidota speciāla grupa, jau ir uzklausīti vēsturnieku un speciālistu viedokļi, tostarp iegūts atzinums no Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kā arī ir uzaicināts arheologs no Latvijas Universitātes, kurš jau ir apmeklējis šo vietu. Pašvaldība centīsies iegūt arī kapsētas vēsturiskās shēmas kopijas no Krievijas arhīviem.

Jāatzīmē, ka uzņēmums "Labiekartošana-D" ir izvedis uz savu bāzi no šīs vietas daudzus vēsturiskos kapakmeņus, kur tie glabājas pilnīgā drošībā. Tiklīdz būs pieņemts lēmums par garnizona kapu statusu, tie nekavējoties tiks atgriezti atpakaļ, iespējams, izveidojot šeit memoriālu kompleksu vai nekropoli, kas papildinās padomju brāļu kapsētu un cietokšņa garnizona kapus no pirmās Latvijas Republikas laikiem. Nav izslēgts, ka, mainoties kapsētas statusam, turpmākie civilie apbedījumi šeit būs pārtraukti.

Ņemot vērā situāciju, Garnizona kapos ir uzstādītas diennakts videonovērošanas kameras, uzlikta nožogojuma lente. Pašvaldības policija uzmanīgi uzrauga teritoriju, operatīvi reaģējot uz visiem aizdomīgiem gadījumiem, kad šajā teritorijā paradās cilvēki.

Daugavpils