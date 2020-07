Daugavpils atsakās no mierizlīguma ar uzņēmumu «Clean R»

Jaunumi Ekonomika | 17. jūlijs 2020 | 22:56

Daugavpils domes deputāti atteikušies no mierizlīguma ar uzņēmumu "Clean R" un turpinās tiesāties.

Daugavpils pašvaldība pirms dažiem gadiem vērsās tiesā par 773 639 eiro piedziņu no atkritumu apsaimniekotāja "Clean R", ko tas, pēc domes uzskatiem, nepamatoti iekasējis no Daugavpils iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu. 2019.gadā Administratīvā rajona tiesa nosprieda pilnībā noraidīt Daugavpils domes prasību. Daugavpils dome pārsūdzējusi tiesas spriedumu, un arī "Clean R" iesniedzis apelācijas sūdzību tiesvedībā ar Daugavpils domi, pieprasot piedzīt no tās zaudējumus 52 784 eiro apmērā.

Daugavpils pašvaldībā ir saņemts "mierizlīguma piedāvājums" - uzņēmums "Clean R" ir gatavs pārskaitīt pilsētai ziedojumu 100 000 eiro, ja dome atsauks visas pretenzijas un pārtrauks lietas virzīšanu apgabaltiesā. Vairākums domes deputātu pieņēmuši lēmumu atteikties no šī piedāvājuma un turpināt tiesas procesu.

"Šis jautājums politiski nav korekts. Ja pašvaldība parakstīs mierizlīgumu un saņems šos 100 tūkstošus, tas turpmāk neļaus mūsu pašvaldībai saņemt pilnu pieprasīto kompensāciju 773 tūkstošu eiro apmērā. Līdz ar to deputātu vairākums uzskata, ka iesākto tiesvedību nepieciešams turpināt, ņemot vērā, ka pašvaldības līdzekļi jau ir iztērēti dažādiem birokrātiskiem procesiem," pastāstīja Daugavpils mērs Igors Prelatovs.

LSM